Taş ve tahtayla kırıyor, kilogramını 12 liradan satıyorlar

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Türkiye'de 2018-2019 zeytin sezonunda Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde birçok evde "kırma yeşil zeytin" telaşı başladı.

Zeytin bahçesi sahipleri, taş ve ahşapla kırdıkları zeytinleri, tatlı su dolu kaplarda olgunlaştırdıktan sonra çarşı ve pazarda satışa çıkarıyor. Bölgede büyük üreticiler de farklı yöntemlerle kırdıkları zeytinleri, marketlere, satış noktalarına ulaştırıyor.

Bu yıl Edremit Körfezi'nde yaklaşık 400 ton kırma zeytin üretilmesi öngörülüyor.

Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, AA muhabirine, yeşil zeytin ve zeytinyağı üretiminde önde gelen Körfez'de bu yıl 4 bin ton sofralık ürün beklendiğini söyledi.

Bunun da yüzde 10'unun doğal halde hiçbir kimyasal işleme tabi tutulmadan taş ya da sert bir cisimle kırılarak elde edilen "kırma yeşil zeytin" olarak tüketileceğinin altını çizen Diker, Ege sofralarının vazgeçilmezi olan kırma zeytinin ülke genelinde de giderek daha fazla beğeniyle tüketildiğini anlattı.

Dalından toplanan "Ayvalık" ve "Edremit" tipi yeşil zeytinlerin, taş ya da tahtayla vurularak kırılmasının ardından tatlı su dolu kaplarda 15-20 gün olgunlaştırıldığını aktaran Diker, şunları kaydetti:

"Bölgemizde şu günlerde üretici, ekiplerini oluşturarak zeytin hasadına başlamış durumda. Hasadın ilk günlerinde toplanan yeşil zeytinler, özellikle sofralık olarak değerlendiriliyor. Bunun daha böyle gök yeşil olarak tabir edilenleri kırma zeytin olarak hazırlanıp sofralarımızı süsleyecek. Daha sarı renkte olanları da yeşil çizik zeytin olarak değerlendiriyoruz. Sofralık olarak ayrılan zeytinlerden arda kalan küçük taneli yemeklik vasfı olmayanları da erken hasat yağ için kullanıyoruz."

Diker, şu anda kırma yeşil zeytinin kilogramının iriliğine göre 12 ila 15 lira arasında alıcı bulduğunu belirterek, yeni sezon ürünlerini bekleyenlerin siparişlerini verdiğini ve bölgedeki üreticilerin bu talebi karşılamaya çalıştığını sözlerine ekledi.



