İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Neda Üçer, yaratıcılığın olmazsa olmaz olduğu ancak bundan çok daha fazlasını içeren görsel iletişim tasarımının, bugün hayatın her alanını kapladığını belirterek, "Tasarım, hayati bilgilere ulaşmamızı sağlayan bir alan." ifadesini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Neda Üçer, tasarımın adeta hayatın her alanına nüfuz ederek algıları yönlendirip kararları etkilediğini kaydetti.

Üçer, bu alanın web tasarımı, üç boyutlu animasyon, oyun tasarımı ve etkileşimli tasarımı içinde barındırdığını aktararak, "Günümüzde tasarımın olmadığı bir alan neredeyse yok. Sabah evden dışarı çıktığımız andan itibaren dört bir yanımızda tasarım ürünleri görmeye başlıyoruz; trafik ışıkları, ikaz ve acil durum işaretleri, billboardlar ve daha pek çok şey..." yorumunu yaptı.

Görsel iletişim tasarımının teknoloji, yaratıcılık ve iletişimin birleşiminde olduğunu, kavramsal düşünceyi etkileyici görsel bir dil içerisinde iletmeyi hedeflediğini vurgulayan Üçer, görsel iletişim tasarımcılarının ise farklı hedef kitlelere doğru stratejilerle ulaşan, onların kalbine dokunabilen ve onları ikna edebilen insanlar olduğunu belirtti.

Üçer, şunları kaydetti:

"Görsel iletişim tasarımcısı, problem çözücüdür, iyi bir iletişimcidir, yaratıcı içerik geliştiricisidir, teknik beceriye sahiptir, konsept geliştiricisidir, eleştirel ve yaratıcı düşünebilendir. Tasarımda iki kere iki, dört eder diyebileceğimiz formüller yok. Tasarım sürecine dair takip edilmesi gereken süreçleri söyleyebilirim ama orada tasarımcının kendi yaratıcılığına ve yine vermek istediği mesajı iletirken kurduğu empatinin güçlülüğüne dayalıdır iyi bir tasarım... En önemli nokta empati kurmak... Doğru analiz etmek, doğru anlamak ve yaptığınız analiz üzerinden yaratıcılığınızı kullanarak hedef kitlenin kalbine dokunmak..."





- "İyi bir tasarım kolay okunur, algılanır ve net olur"





Doç. Dr. Neda Üçer, insanların kalbine dokunabilmek için bir ruh oluşturulması gerektiğini belirterek, "Tasarımcının cevaplarını alabilmesi, doğru analiz ve doğru araştırmayı yapabilmesi için yine bir bilim adamı gibi çalışması, doğru soruları sorması gerekiyor. İyi bir tasarım kolay okunur, algılanır ve net olur; yaratıcı ve orijinaldir; doğru tonda, doğru mesajı, doğru kitleye sunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Üçer, iyi bir tasarımın bel kemiğini oluşturan, olmazsa olmaz prensiplere ilişkin şunları kaydetti:

"Model; renk-form-çizgilerin tekrarlanarak uyumun yakalanması, karşıtlık; birbirine zıt ögelerin kullanımı ile uyumun sağlanması, vurgulama; tekrar, renk-boyut-şekil farklılığı ile bir bölgeye vurgulama yapmak, denge; simetri veya asimetri kullanımı ile eşitliğin sağlanması, orantı/ölçü; nesnelerin birbirine göre orantılarının uyumlaştırılması, bütünlük; tüm parçalarının birbiri ile uyumluluğunun sağlanması ve ritim/hareket; hareket duygusunun verilmesi ve ritim yaratılması..."

Bir görsel iletişim tasarımcısının, tasarım süreci içerisinde tasarım stratejisi, etkileşimli tasarım ve arayüz tasarımını içeren üç evrede, beş temel adımı takip etiğini bildiren Üçer, bu adımları "tasarım stratejisinin geliştirilme sürecine ait tanımlama, araştırma, çözümü tartışma", "etkileşim tasarımına ait fikir üretimi ve geliştirilmesi", "prototip oluşturulması", "arayüz tasarımında da tasarımın yapımı", "analiz ve test etme" olarak sıraladı.