"Taşeron düzenlemesi çalışma hayatındaki en büyük reformdur"

ŞANLIURFA (AA) - HALİL FİDAN - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Yaklaşık 1 milyona yakın hem kamuda hem de yerel yönetimlerdeki arkadaşlarımız artık taşeron sisteminden çıktı, kamunun işçisi oldu. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin çalışma hayatındaki en büyük reformudur." dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşeron konusunun Türkiye'nin uzun yıllar gündeminde yer aldığını hatırlatarak, bu sorunun çözümünde emeği geçenlere teşekkür etti.

Hak-İş Konfederasyonun mücadelede en önde yer aldığını ifade eden Arslan, taşeron konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile tarihi bir başarıya imza attıklarını anlattı.

Mahmut Arslan, milyonlarca işçi ve yakınının yüzünün güldüğünü dile getirerek, kapsam dışında kalan işçilere yönelik de yeni bir çalışma içinde olduklarını aktardı.

- "Yeni düzenlemeler yapılacak"

KİT, hastanelerin bilgi yönetim sistemi ve birtakım yerlerde taşeron olarak çalışmaya devam eden işçilerin sorununun da çözüleceğine inandığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1 milyona yakın, hem kamuda hem de yerel yönetimlerdeki arkadaşımız artık taşeron sisteminden çıktı, kamunun işçisi oldu. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çalışma hayatındaki en büyük reformudur. Düzenleme yapılmadan önce 170 bin civarında kamunun kadrolu işçisi vardı. Bu düzenlemeyle bunun 5 katından daha fazla yeni kamu işçimiz oldu. Bu da gerçekten tarihi bir başarıydı. Biz taşeron sisteminden vazgeçildiği için ve işçilerin bu anlamda rahatlamasını sağladıkları için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümete teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir sorun ortadan kaldırıldı."

Arslan, düzenleme dışında kalanlar olduğunu anımsatarak, "Bazı arkadaşlarımız mevzuata uymadığı için kadro alamadı. KİT'lerdeki arkadaşlarımızla ilgili bazı yeni düzenlemeler yapılacak. Kadro alamayan arkadaşlarımızın da kadrolarını alabilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz ama bugün geldiğimiz noktada 1 milyona yakın arkadaşımızın kadro almış olması, bunların gerçekten kamuda çalışmaya başlaması Türkiye açısından büyük bir başarıydı." ifadelerini kullandı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, düzenleme sayesinde işçilerin geleceğe umutla baktığını dile getirerek, sosyal ve ekonomik hakların bu sayede iyileştirildiğini söyledi.































