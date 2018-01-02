Taşeron işçiler kadro için kuyrukta

ORDU (AA) - Ordu ve Giresun'da, kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler, başvuru için kuyruğa girdi.

Yeni yılla birlikte kadroya geçmek için belgelerini günler öncesinden hazırlayan taşeron işçiler, mesai saatinin başlamasının ardından ilgili birimlerde yoğunluk oluşturdu.

Ordu'nun Altınordu Belediyesinde işçiler, gerekli evrakı ve doldurdukları formları ilgili personele teslim ederek müracaatlarını yaptı.

Başvurusunu tamamlayan temizlik işçisi Erol Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yıldır taşeron işçi olarak çalıştığını ve her dönem kadro beklediğini anlattı.

Yıllardır kadroya geçiş konusunda birtakım sözler sarf edildiğini ancak hiçbirinden olumlu sonuç alamadıklarını belirten Köse, "Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla bu konu netlik kazandı. Biz onun söylediklerine inanıyoruz ve güveniyoruz." dedi.

Köse, işçilerin yanı sıra ailelerinin de bu konuyu takip ettiğini ve açıklamayla mutlu olduğunu aktararak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Temizlik işçisi Ali Gürsoy da yıllardan beri işçilerin beklediği müjdeyle mutlu olduklarını ifade ederek, "Şimdi hepimiz mutluyuz, sevinçliyiz. İnşallah Allah tamamına erdirir. Aile fertlerimizde de bir heyecan var. Ben de heyecanlıyım. Hepimiz mutluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım'a çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, başvuruların yapıldığı birimde işçilerle bir araya geldi. İşçilerle tokalaşan ve sohbet eden Tekintaş, müracaatlarını yapan işçilere "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Tekintaş, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeği ve katkısı olan sendikalar dahil tüm birimlere teşekkür etti.

Tekintaş, "Bizim normalde 467 diğer şirketlerde personel alım yöntemiyle hizmet aldığımız çalışanımız var. İnşallah bunların tamamı bugün itibarıyla başvurularını yapmaya başladı. Hepsinin başvurusunu alacağız. Çalışmaları planlayacağız, süreci tamamlayacağız ve ondan sonra inşallah hak etmiş oldukları kadroya onları aktarmış olacağız." ifadesini kullandı.

Asgari ücret ve taşeron işçilerin kadroya geçişlerinin sevindirici gelişmeler olduğunu söyleyen Tekintaş, çalışanların mutluluğunu görmekten duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

Giresun'da da yeni yılda kadroya geçmeyi bekleyen işçiler başvurularını yapmaya başladı.

Giresun Belediyesinde görevli taşeron işçilerden evrakını tamamlayanlar, belediye ek hizmet binasına giderek ilgili birime başvurdu.

Belediyedeki başvuru sayısının 100'ü aştığı öğrenildi.