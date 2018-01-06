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Taşeron işçiler kadro sevincini çiğ köfte yiyerek kutladı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışan taşeron işçiler, kadroya alınacak olma sevincini çiğ köfte yiyerek kutladı.Belediye ek binasında bir araya gelen yaklaşık 800 işçi, kadroya alınacak olma sevincini çiğ köfte yiyerek...

Taşeron işçiler kadro sevincini çiğ köfte yiyerek kutladı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışan taşeron işçiler, kadroya alınacak olma sevincini çiğ köfte yiyerek kutladı.

Belediye ek binasında bir araya gelen yaklaşık 800 işçi, kadroya alınacak olma sevincini çiğ köfte yiyerek kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan atan işçiler, bu süreçte emeği olan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya da teşekkür etti.

Kutlu, kutlamalar genelde pasta ile yapılmasına rağmen Adıyaman'da çiğ köftenin tercih edildiğini dile getirdi.

Hüsrev Kutlu, Adıyaman'ın çiğ köftesi dünyaca ünlü olduğunu ve işçilerin sevincini paylaşıp bu güzel haberi çiğ köfte yiyerek kutladıklarını belirtti.

Belediye bünyesinde çalışan 900'e yakın taşeron işçinin bulunduğunu dile getiren Kutlu, "Başvuruların yüzde 80'i tamamlandı. Birkaç gün içerisinde müracaatların tamamı tamamlanacak. Değerlendiremeye alacağız. İşçilerimiz bu durumdan gayet memnun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz." dedi.

Kasım Çetin de işçi arkadaşlarıyla birlikte kadro alacak olmanın sevincini çiğ köfte yiyerek kutladıklarını ifade etti.

Çok sevinçli olduklarını vurgulayan Çetin, "Sevincimizi çiğ köfte ile duyurmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve tüm bakanlara emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Her zaman hükümetimizin yanındayız. Tüm işçi arkadaşlarımız çok mutlu oldular. " ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediyesince 906 işçinin müracaatının alınacağı, 11 Ocak Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuruların devam edeceği bildirildi.

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