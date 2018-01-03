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Taşeron işçiler SGK'ye akın etti

- Yozgat'ta kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler, hizmet dökümü ile emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge almak için geldikleri SGK İl Müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu

Taşeron işçiler SGK'ye akın etti

YOZGAT (AA) - Yozgat’ta kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler, çeşitli belgelere almak için geldikleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünde yoğunluğa neden oldu.

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler, dünden itibaren evraklarını tamamlayıp başvurularını yapmaya başladı. Başvuru için istenen hizmet dökümü ile emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge almak isteyen işçiler akın edince kurumda yoğunluk yaşandı.

SGK Yozgat İl Müdürlüğü açıklama yaparak, istenilen belgelerin e-Devlet üzerinden de alınabileceğini bildirdi.

SGK'den belge alan taşeron işçilerinden İbrahim Karadavut, Yozgat Şehir Hastanesinde çalıştığını, kadro için gerekli evraklarını tamamladığını söyledi.

Mustafa Muş da kadroya geçecek olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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SGKTaşeron IşçileriYozgat
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