Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ekonomi Eto arzu yıldız
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu

Taşeron işçilerden "Cumhurbaşkanımız hayallerimizi gerçekleştirdi" mesajı

- Malatya'nın Darende ilçesinde belediye bünyesinde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçişi için müracaatlar alınmaya devam ediyor - Taşeron işçilerden Demir: "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin"

Taşeron işçilerden

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde belediye bünyesinde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçişi için müracaatlar alınmaya devam ediyor.

İstenilen belgeleri günler öncesinden hazır eden işçiler, evrak ve doldurdukları formlarla kurumlarına başvurularını yapıyor.

Darende Belediyesinde çalışan 65 taşeron işçi, evrakları ilgili birime teslim ederek müracaatlarını yapıyor.

Darende Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Kazancıoğlu, başvuruların yapıldığı birimde işçilerle bir araya gelerek, "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı, taşeron işçilerin kadroya alımıyla ilgili başvuruların dün itibarıyla başladığını hatırlattı.

Kazancıoğlu, şöyle konuştu:

"Belediyemiz bünyesinde 65 taşeron işçisi çalışmaktaydı. Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle dün başlamak üzere taşeron işçilerin kadroya alınması için başvuruları alıyoruz. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu şartlarını taşıyan bütün arkadaşlarımız inşallah bu işe kısa bir süre sonra layık görülecektir. Kadro alımlarında tahsil ve yaş sınırı getirildi. Bu anlamda da titizlikle incelemelerimizi yapıyoruz. İşçilerimiz adına, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlar Kurulumuza teşekkür ediyorum."

Darende Belediyesinde taşeron işçi olarak çalışan Ramazan Polat ve Hacı Erden de uzun zamandır bekledikleri kadroyu büyük bir sevinçle karşıladıklarını söyledi.

İşçilerden Hikmet Demir, 3 yıldır taşeron işçi olarak çalıştığını belirterek, "Şu anda başvuru yaptım. Cumhurbaşkanımız hayallerimizi gerçekleştirdi. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah Cumhurbaşkanımızın eksikliğini göstermesin. Çok mutluyum." dedi.

İşçilerden Polat ise uzun süredir taşeron olarak çalıştığını anlatarak, "Bizim için hayallerin ötesinde bir kadro ile müjdelendik. Devletimizin büyükleri bizlerin hayallerini gerçekleştirdi. Diğer arkadaşlarım gibi ben de evraklarımı teslim ederek başvurumu yaptım. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah Cumhurbaşkanımızın eksikliğini göstermesin. Çok mutluyuz." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
"Taşeron IşçilerDarendeDarende’de Taşeron Işçilerin Kadro BaşvurusuTaşeron çalışanlara Kadro
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5