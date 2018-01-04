Taşeron işçilerden

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde belediye bünyesinde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçişi için müracaatlar alınmaya devam ediyor.

İstenilen belgeleri günler öncesinden hazır eden işçiler, evrak ve doldurdukları formlarla kurumlarına başvurularını yapıyor.

Darende Belediyesinde çalışan 65 taşeron işçi, evrakları ilgili birime teslim ederek müracaatlarını yapıyor.

Darende Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Kazancıoğlu, başvuruların yapıldığı birimde işçilerle bir araya gelerek, "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı, taşeron işçilerin kadroya alımıyla ilgili başvuruların dün itibarıyla başladığını hatırlattı.

Kazancıoğlu, şöyle konuştu:

"Belediyemiz bünyesinde 65 taşeron işçisi çalışmaktaydı. Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle dün başlamak üzere taşeron işçilerin kadroya alınması için başvuruları alıyoruz. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu şartlarını taşıyan bütün arkadaşlarımız inşallah bu işe kısa bir süre sonra layık görülecektir. Kadro alımlarında tahsil ve yaş sınırı getirildi. Bu anlamda da titizlikle incelemelerimizi yapıyoruz. İşçilerimiz adına, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlar Kurulumuza teşekkür ediyorum."

Darende Belediyesinde taşeron işçi olarak çalışan Ramazan Polat ve Hacı Erden de uzun zamandır bekledikleri kadroyu büyük bir sevinçle karşıladıklarını söyledi.

İşçilerden Hikmet Demir, 3 yıldır taşeron işçi olarak çalıştığını belirterek, "Şu anda başvuru yaptım. Cumhurbaşkanımız hayallerimizi gerçekleştirdi. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah Cumhurbaşkanımızın eksikliğini göstermesin. Çok mutluyum." dedi.

İşçilerden Polat ise uzun süredir taşeron olarak çalıştığını anlatarak, "Bizim için hayallerin ötesinde bir kadro ile müjdelendik. Devletimizin büyükleri bizlerin hayallerini gerçekleştirdi. Diğer arkadaşlarım gibi ben de evraklarımı teslim ederek başvurumu yaptım. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah Cumhurbaşkanımızın eksikliğini göstermesin. Çok mutluyuz." diye konuştu.