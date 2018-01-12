Taşeron işçilerden davullu zurnalı meşaleli kutlama

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi'ndeki taşeron işçiler, kadroya geçme hakkı kazanmalarını davul zurna eşliğinde meşale yakarak kutladı.

Kadroya geçmek üzere başvurularını tamamlayan ve Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde toplanan taşeron işçiler davul zurna ve oyun havaları eşliğinde halay çekip oynadı, meşale yaktı.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, burada yaptığı konuşmada, belediye bünyesinde 811 taşeron işçinin bulunduğunu belirterek, kadroya geçme hakkı kazanan işçileri kutladı.

Taşeron işçiliğinde yeni bir sürecin başladığını anlatan Uysal, "Artık kadroya geçiyorsunuz. Bizler görevde kaldığımız müddetçe sizlerin hak ve hukukunuzu koruyacağız. Türkiye'de hangi belediye işçilerine hangi hakları veriyorsa bizler daha fazlasını verdik, vermeye de devam edeceğiz. Aynı haklarla, haklarınız korunarak kadroya geçiş yapacaksınız. Sizler daha önceki yıllarda Ereğli'yi tertemiz yaptınız ve tüm kadronuzla beraber ödüller aldınız." diye konuştu.