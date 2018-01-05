Taşeron işçilerin kadro müracaatı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi bünyesinde çalışan taşeron işçiler kadroya geçebilmek için başvurularını yapmaya başladı.

Cizre'de Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Hidayetullah Erzen, hastanede çalışan 266 taşeron işçinin kadroya geçebilmek için yaptığı başvuruları kabul etti.

Erzen, kurumlarında çalışan taşeron işçilerinin kadroya geçmesi için yoğun bir şekilde başvuruları kabul ettiklerini anlatarak taşeron işçilerinin işlemlerini daha seri bir şekilde gerçekleştirmesi için ekip oluşturduklarını belirtti.

"Hükümetin attığı bu adım personellerimizi memnun etti, dolayısıyla bizleri de memnun etti." diyen Erzen, emeği olan bütün yetkililere teşekkür etti.

- İşçiler mutlu

Taşeron işçi olarak çalışan Mahmut Mol da kadroya geçmek için başvurduğunu, yaklaşık 11 yıldır hastanede taşeron işçi olarak çalıştığını söyledi.

"Kadro hayalimiz vardı. Her seferinde işten çıkarılacak mıyız acaba ya da bir sıkıntı olur mu endişesi ve korkusu vardı. Çok şükür yıllardır yüz binlerce kişinin ailece beklediği kadro hayaline kavuştuk." diyen Mol, taşeron işçilerinin kadroya geçmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere ilgili bakanlara teşekkür etti.

Hastanede güvenlik elemanı olarak 8 yıldır taşeron işçi olarak çalıştığını ifade eden Emine Oktaykaan ise kadro hayallerinin gerçek olduğunu, bu nedenle çok mutlu olduklarını dile getirdi.

"Emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza minnettarız. Yıllardır beklediğimiz kadroya geçtiğimiz için mutluyuz çünkü bundan önce sürekli endişelerimiz vardı. İşten atılma ve benzeri birçok sıkıntılar yaşanıyordu ama bu saatten sonra en azından iş güvenliğimiz olacak." diyen Oktaykaan, artık daha rahat çalışacaklarını vurguladı.

Hastanede 10 yıldır taşeron işçi olan Muhammed Yesra Yural ise şunları kaydetti:

"Bundan önce taşeron firmalarına bağlıydık. Bazen maaşlarımız geç yatıyordu, bazen işten kovulma endişesi yaşanıyordu ama artık taşerondan kadroya geçişimiz başladı. Bizler de gerekli evrakları hazırlayıp başvurumuzu yaptık. Taşeron işçilerinin kadroya geçişinde emeği olan başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün yetkililere teşekkür ediyorum."







