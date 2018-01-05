Taşeron işçilerin kadroya alınması

TBMM (AA) - Mecliste çalışan taşeron işçilerin kadroya, 4-C statüsünde çalışan işçilerin de 4-B'ye geçme başvuruları devam ediyor.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Mecliste, 4 Aralık ve öncesinde taşeron şirketin çalışanı olan işçilerin kadroya, 4-C statüsünde çalışan işçilerin de 4-B'ye geçme başvuruları 2 Ocak'ta başladı.

Başvurular, 11 Ocak'a kadar devam edecek.

Şartları taşıyanların yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınavda başarılı olanların kadroya alınması işlemleri 2 Nisan'a kadar sonuçlandırılacak.

Kadroya geçmek isteyen çalışanların; herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması, çalıştırılmalarına ilişkin olarak idarelere karşı açtıkları davalardan veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair idareye yazılı beyanda bulunması, idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini idareye yazılı olarak beyan etmesi gerekecek.

Başvuruların ardından, Tespit Komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanının 12 Ocak-20 Şubat, ilana itirazların 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat-2 Mart, sınavın gerçekleştirilmesinin 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarih aralıklarında yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

Tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, iki yedek üyesi olacak.

Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak şartı aranacak. Sözlü veya uygulamalı sınavda adaylar "başarılı" ya da "başarısız" olarak tutanağa geçirilecek.

Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın sürekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az 50 puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şart olacak. Sınavda başarılı ve başarısız olanlar, sınav kurulu tarafından kurumun resmi internet adresinde ilan edilecek. İlan tebligat yerine geçecek, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerden şartları taşımadığı tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilecek.