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Taşeron işçilerinin kadro sevinci

- Muş'ta, kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler, davul zurna eşliğinde halay çekti - Hak-İş Muş Şube Başkanı Kalır: - "Yerel yönetimler, özel idareler ve kamu kurumaları dahil bütün taşeron çalışanları kamu işçisi statüsüne kavuşmaktadır. Yapılacak düzenlemelerden dolayı hükümetimizi tebrik ediyoruz"

Taşeron işçilerinin kadro sevinci

MUŞ (AA) - Muş'ta, kadroya geçme şartlarını karşılayan bir grup taşeron işçi, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Belediye Meydanı'nda toplanan işçiler adına açıklama yapan Hak-İş Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, taşeron sorununa köklü çözüm getirilmesi konusunda önemli bir adım atıldığını belirtti.

Taşeron işçilerinin çalıştıkları iş yerlerinde kamu işçisi statüsünde çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Kalır, şöyle devam etti:

"Bu arkadaşlarımızın hem statüleri değişmeyecek hem de sendika, kıdem tazminatı, ikramiye ve toplu sözleşme hakları güvence altına alınacak. Böylece sendikalarıyla da ilişkilerini koparmayacak. Bu mevsimlik ve geçici işçiler için de önemli bir gelişmedir. Bunlara baktığımızda hedeflediğimiz temeli birkaç değişiklikle yakalamış olacağız."

İl genelinde Hak-İş'e bağlı çalışan 3 bin üyeden 2 bininin kadroya alındığını kaydeden Kalır, Hak İş Konfederasyonu olarak kamuda taşeron sisteminin çöktüğünü ve yıllardır bu sistemin kaldırılmasını istediklerini dile getirdi.

Kalır, "Artık bu sistemin ortadan kaldırılmasını istiyorduk. Cumhurbaşkanımız da dedi ki 'Bundan sonra taşeron ve aracıyı tamamen kaldırıyoruz.' Bu önemli bir gelişmedir. Yerel yönetimler, özel idareler ve kamu kurumaları dahil bütün taşeron çalışanları, kamu işçisi statüsüne kavuşmaktadır. Yapılacak düzenlemelerden dolayı hükümetimizi tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Ardından işçiler, davul zurna eşliğinde halay çekerek kadroya geçmenin sevincini yaşadı.

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