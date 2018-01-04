"Taşeron işçiye kadronun ruh ve beden sağlığına olumlu etkileri oldu"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rüstem Aşkın, taşeron düzenlemesinin, taşeron firma çalışanlarında ve ailelerinde büyük sevinç oluşturduğunu belirterek, "Bir psikiyatri uzmanı olarak, bir milyona yakın çalışanı ve bunun dört beş katı ailelerini ilgilendiren düzenlemenin insanımızın ruh ve beden sağlığına son derece olumlu katkıları olacağını düşündüğümü ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aşkın, yaptığı yazılı açıklamada, taşeron firmalar bünyesinde çalışan işçilere devlet kadrosu yolunun açılmasının, sayıları milyonu bulan taşeron işçiler kadar onların ailelerinde de büyük bir psikolojik rahatlamaya yol açacağını belirtti.

Halkın geleneğinde "devlet kapısı"nın olağanüstü bir güvence kapısı, "babaevi" anlamında bir yuva demek olduğunu ve bunun yüzyıllara dayanan bir geleneğe dayandığını anlatan Aşkın, şunları kaydetti:

"Öyle ki bir devlet işinde çalışmayan çoğu insanımız, zaman zaman daha yüksek gelirlerinden bile feragat ederek devlet kapısında bulduğu işi tercih etmektedir. Zira devlet kapısı, insan psikolojisi açısından büyük stres doğuran gelecek ay hatta gelecek yıllara dair belirsizliği, iş güvencesi ile ilgili kaygıları ortadan kaldırmaktadır. Çünkü insanımız kamu personeli olmaya adalet, düzenli maaş, düzenli bütçe planlaması, düzenli mesai saatleri, yıllık izin güvencesi, iş güvencesi, kıdem tazminatı güvencesi gibi beden ve ruh sağlığına olumlu anlamda muhteşem etkileri olan bir bakış açısıyla bakmaktadır."

Prof. Dr. Aşkın, devletin alicenaplığın yanında verdiği sözü tutmasının da vatandaşın devlete olan inancını pekiştirici bir rol oynadığını vurguladı.

Düzenleme nedeniyle kamu personelleri ile aynı iş yerinde, aynı işleri yapan taşeron firma çalışanlarının büyük sevinç yanında, kendi deyimleriyle "iş garantili" bir pozisyon elde etmenin gözlerinde oluşturduğu ışıltıyı ve morali gözlediğini aktaran Aşkın, "Bir psikiyatri uzmanı olarak bir milyona yakın çalışanı ve bunun dört beş katı ailelerini ilgilendiren düzenlemenin insanımızın ruh ve beden sağlığına son derece olumlu katkıları olacağını düşündüğümü ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.