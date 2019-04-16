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Tatar işçiler Türkiye'deki kaplıcalarda şifa bulacak

- Tataristan Cumhuriyeti'ndeki ağır sanayi kuruluşlarında çalışan işçiler, güneş ve şifalı sulardan yararlanmaları amacıyla Türkiye'deki termal tesislere gönderilecek - Masraflarının bir kısmını işçilerin çalıştığı fabrikaların karşıladığı 270 bin kişinin, Türkiye'deki termal tesislerden yararlanması için anlaşma yapıldı - TESTUD Başkanı Yavuz Yıllık: "2019-2020 için 700-800 milyon dolarlık bir turizm girdisi öngörüyoruz"

Tatar işçiler Türkiye'deki kaplıcalarda şifa bulacak
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ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - Tataristan Cumhuriyeti'nde ağır sanayi kuruluşlarında çalışan işçilerin Türkiye'deki termal tesislerden yararlanması için anlaşma yapıldı.

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un ağır sanayi kuruluşlarında çalışan yaklaşık 270 bin işçinin güneş ve şifalı sulardan faydalanması için yasal düzenleme yaptırdığını söyledi.

Düzenleme kapsamında işçilerin her yıl 2 haftalığına termal tesislere gönderileceğini anlatan Yılık, masrafların yüzde 40-70'ini fabrikaların karşılayacağını dile getirdi.

Çekya, İsrail ve Almanya'ya giden Tatar işçilerin Türkiye'deki kaplıcalara gelmesi için çalışma yaptıklarını belirten Yavuz Yılık, "Bununla ilgili anlaşmaların ilk protokolü Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde imzalandı. Fabrika yöneticileri, ülkemizdeki termal tesisleri ziyaret edecek. Bu sene içinde 270 bin işçiden ne kadarını ülkemize yönlendirsek, işçiler gelmeye başlayacak."

Sağlık turizminde ortalama konaklama süresinin 14 ile 28 gün arasında değiştiğini belirten Yılık, tedaviye göre 800 dolarla 3 bin dolar arasında bir harcama yapılacağını vurguladı.

Yavuz Yılık, "2019-2020 için 700-800 milyon dolarlık bir turizm girdisi öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

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