Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Kazakistan'da

ASTANA (AA) - Tataristan Cumhurbaşkanı Rustem Minnihanov, resmi temasları kapsamında bulunduğu Kazakistan'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, kültür ve ekonomik iş birliği konuları ele alındığı görüşmede, liderler, "Batı Avrupa-Batı Çin" güzergahı inşaatı kapsamındaki altyapı projelerinin hayat geçirilmesi, Kazakistan ile Tataristan’ın transit ulaştırma potansiyelinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, hem Rusya hem de Tataristan ile sıcak ilişkilere sahip olduklarını belirterek, "Kazaklarla Tatarlar tarih, kültür, dil ve gelenek bakımından çok yakınlar." ifadesini kullandı.

Görüşme sonunda Minnihanov, Tataristan'a yaptığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Nazarbayev’e madalya takdim etti.

Ülkedeki temasları kapsamında EXPO 2017 fuar alanını da ziyaret eden Minnihanov, Rusya standındaki Tataristan'ın "insan enerjisi" temalı bölümünün açılışına katıldı.



