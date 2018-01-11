Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Muğla'da

MUĞLA (AA) - Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov beraberindeki heyetle, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santrali gezdi.

Özel uçakla geldiği Milas-Bodrum Havalimanı'ndan karayoluyla Yatağan ilçesindeki termik santrale geçen Minnihanov'u, burada Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı ve Başkan Yardımcısı Ali Yağlı karşıladı.

Daha sonra santrali gezen Minnihanov, ülke olarak enerji yatırımlarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Minnihanov, ülkelerin enerji kaynaklarını değerlendirmeden gelişmelerinin mümkün olmayacağına işaret ederek, "Günümüzde enerjiye daha fazla ihtiyaç var. Gelişmişlik açısından, ekonomik açıdan enerji şart. Tataristan bu gerçekten hareketle, enerji sektörüne ayrı bir önem vermektedir." dedi.

Bu konuda Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini dile getiren Minnihanov, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve kalite açısından en iyi sistemle elektrik dağıtımının gerçekleştirilmesi bizim temel hedeflerimiz arasında." ifadesini kullandı.

- "Türkiye enerji yatırımlarında büyük ilerleme kaydetti"



Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Saldanlı da enerjinin ülkelerin gelişmişlik düzeyini etkileyen önemli bir sektör haline geldiğini belirtti.

Türkiye'nin enerji yatırımlarında büyük ilerleme kaydettiğini dile getiren Saldanlı, şöyle konuştu:

"Ülke olarak 2000'li yıllarda 29 bin megavat olan kurulu gücümüz 83 bin megavata yükseldi. Enerjide bir anlamda tarih yazıldı. Bu gelişmede özel sektör yatırımları büyük rol oynadı. Bereket Enerji Grubu olarak önemli bir katkı sağladık. İlk hidroelektrik santralini kuran ve ilk dağıtım özelleşmesini alan grubuz. Türkiye için enerjinin önemini çok iyi biliyoruz, bu nedenle tüm çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz."

Ege Bölgesi'ndeki 5 ilde 5 milyon aboneye hizmet verdiklerini anlatan Saldanlı, "Sürdürülebilir gelişme için kaliteye önem veriyoruz. Bu nedenle elektrik kesintilerinde Avrupa standartlarının üzerine çıktığımızı ifade edebilirim. Bereket Enerji Grubu, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki hidroelektrik, rüzgar, güneş, termik santralleriyle kurulu gücünü 2100 megavata çıkarmıştır." dedi.

Ziyarette, konuk heyet ile Bereket Enerji Grubu arasında enerjide iş birliği yapılabilecek alanların araştırılması için çalışma başlatılması kararlaştırıldı.