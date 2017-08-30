Tataristan'da Cumhuriyet Günü Bayramı kutlandı

KAZAN (AA) - Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde, 27'nci Cumhuriyet Günü Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, bayram münasebetiyle yayımladığı mesajında, "Bugün Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'nun lider bölgelerinden biri. Cumhuriyetimizde petrol, petrokimya, makine fabrikaları, enerji ve bilgi teknolojileri alanlarında büyük yatırım projeleri hayata geçiriliyor. Ekonomi, bilim, eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda da büyük başarılara imza attık. Tüm bu başarılarımız, Tataristan halkının ortak çalışmalarının sonucudur. Sizlerin, Tataristan Cumhuriyeti Günü Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Günü Bayramı dolayısıyla 100'den fazla bölge ve dünya lideri kutlama mesajı yayımlarken, mesaj gönderenler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, UNESCO Genel Müdürü İrina Bokova da yer aldı.

Başkent Kazan'da düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsamında çeşitli park ve heykellerin açılışı yapıldı. Başkentte çok sayıda konser ve motor yarışları da düzenlendi.

Ayrıca başkentte düzenlenen "Akordiyonlar Çalsın Festivali" renkli görüntülere sahne olurken, Kazan Hipodromu'nda Tataristan Cumhurbaşkanlığı Kupası için geleneksel Uluslararası At Yarışları organize edildi.

Cumhurbaşkanı Minnihanov'un verdiği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Türkiye'yi, Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç temsil etti.

Cumhuriyet Günü Bayramı, gece saatlerinde yapılacak havai fişek gösterileriyle son bulacak.