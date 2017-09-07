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Tataristan'da "İslam Sanatında Peygamber Sözü Sergisi" açıldı

- Kazan'da açılan sergide asırlar öncesinden kalma kılıç, kilim, namazlık, takı ve mücevherler ile 17. yüzyıla ait bir Kur'an-ı Kerim bulunuyor

Tataristan'da

KAZAN (AA) - Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da "İslam Sanatında Peygamber Sözü" başlıklı sergi izlenime sunuldu.

Kul Şerif Camisi'nde yer alan İslam Medeniyeti Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Rusya, İngiltere, Almanya ve Hollanda'nın "Art Club B.V" özel koleksiyoncularının İslamiyete ait 27 eşyası sergileniyor.

Koleksiyonda 13-19. yüzyıllara ait kılıçlar, Osmanlılardan kalma 14. asra ait kisve parçası, altın iple bezenmiş kilim ve namazlıklar, çeşitli takı ve mücevherler, Hindistan'da 17. yüzyılda basılmış deri kapaklı Kur'an-ı Kerim, hat yazılı sureler ve bunlara benzer tarihi eşyalar bulunuyor.

Caminin imamı İlfar Hesenov tarafından bazı sureler okunup dualar edilerek açılan sergiyi görmeye gelenlere Tataristan'ın oda korosu sanatçıları tarafından ilahilerden oluşan dinleti de sunuldu.

Serginin organizatörlerinden Elfiye Rahmatulina ise açılış öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sergi ile Kazanlılara ve Tataristanlılara İslam dininin güzelliğini göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

İslam dininin şiir, hat ve heykel sanatları ile mimarlıkta kendi güzelliğini yansıttığını belirten Rahmatulina, insanların böylece İslam sanatlarına ait eşyaları günümüze kadar koruyarak taşıdıklarını ifade etti.

13. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali etkinlikleri kapsamında açılan sergi 10 Kasım'a kadar görülebilecek.

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