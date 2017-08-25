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Tataristan'da "Uluslararası Kazan Askeri Orkestralar Festivali"

KAZAN (AA) - Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen "Uluslararası Kazan Askeri Orkestralar Festivali"nde, Türkiye'den giden mehter takımının gösterisi büyük beğeni topladı.Bugün başlayan festivale, Rusya...

Tataristan'da

KAZAN (AA) - Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen "Uluslararası Kazan Askeri Orkestralar Festivali"nde, Türkiye'den giden mehter takımının gösterisi büyük beğeni topladı.

Bugün başlayan festivale, Rusya ve Tataristan'ın askeri orkestralarının yanı sıra farklı ülkelerden askeri orkestralar katılıyor. Festivalde, Türkiye'yi 30 kişilik mehter takımı temsil ediyor.

Kazan Kremlini'ndeki Kul Şerif Camisi yanında gerçekleşen festivalin resmi açılış töreninde, askeri orkestralar Tatar müzikleri çalarak sanatseverlere keyifli anlar yaşattı. Mehter takımının gösterisi de halkın büyük ilgisini çekti.

AA muhabirine açıklama yapan Mehter Takımı Şefi Mehmet Şükrü, çoğunluğu Müslüman olan Tataristan'da ikinci defa bulunduklarını belirterek, performanslarında Tatarların bir şarkısını da çaldıklarını kaydetti.

Şükrü, "Tataristanlı seyircilerin ilgisi çok harika. Biz onların ilgisini hissedince kendimizden birilerini buluyoruz. Kardeşlerimizin yanına gelmiş gibi hissediyoruz kendimizi. Daha önce geldiğimizde de çok beğenmişlerdi. Birçok ülkeye gittik. Tataristan bu ülkeler arasında ilk sırada geliyor." dedi.

Festivali, Tatar parlamenterler, Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç ile çok sayıda kişi izledi.


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Mehter Takımı Tataristan Halkının Gönüllerini Fethetti
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