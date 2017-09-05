Tataristan'daki Bolgar İslam Akademisi öğrenci almaya başladı

KAZAN (AA) - Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin tarihi Bolgar kentinde açılan Bolgar İslam Akademisi öğrenci almaya başladı.

Akademide düzenlenen resmi açılış törenine, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Rusya Cumhurbaşkanının İdil Boyu Bölgesi Yetkili Temsilcisi Mihail Babiç, Tataristan Parlamento Başkanı Ferit Muhametşin, Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Halit Eren, Rusya Müslümanları Merkezi Bölge Dini Yönetimi Başkanı Müftü Talgat Tacetdin, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Tataristan Müftüsü Kamil Semigullin, çok sayıda Tataristanlı bakan ve milletvekilleri katıldı.

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, açılışta yaptığı konuşmada, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e akademinin kurulmasına gösterdiği destekten dolayı teşekkür ederek, açılışın hem Rusya hem Tataristan için tarihi bir olay olarak değerlendirdi.

Rusya Cumhurbaşkanının İdil Boyu Bölgesi Yetkili Temsilcisi Mihail Babiç da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in akademi açılışına gönderdiği kutlama mesajını okudu.

Akademinin, Rusya'da medrese ve üniversiteden oluşan iki aşamalı dini eğitim sisteminin üçüncü halkasını oluşturacağını söyleyen Babiç, bugüne kadar Rusya'da böyle bir eğitim sisteminin olmadığını, artık Rusya Müslümanlarının yabancı ülkelere gitmeden ülkelerinde en yüksek seviyede dini eğitimi tahsil edebileceklerini ifade etti.

Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolgar İslam Akademisinin hem kurum olarak hem açıldığı yer itibarıyla sembolik kıymeti olduğunu belirtti.

Dilmaç, "Bolgar şehri Türk halkının ilk defa Müslümanlığı kabul ettiği bir şehirdir. Bu akademi günümüz Rusya'sında dini eksikliği tamamlayacak ve ihtiyaca cevap verebilecek dini eğitim kurumu olacak. Türkiye de Bolgar İslam Akademisi ile yakın işbirliği içinde olacak." dedi.

IRCICA Genel Müdürü Dr. Halit Eren Bolgar da İslam Akademisi kütüphanesine İslamiyetin birinci asrında basılmış bir Kuran-ı Kerim'in tıpkıbasımını hediye etti.

Akademiye, 2017-2018 döneminde 100 başvuru yapılırken, 27'si yüksek lisans ve 9'u doktora olmak üzere toplam 36 öğrenci dini eğitim alacak.