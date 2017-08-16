"Tatil kararıyla sahillerde 500 bin civarı insan trafiği olacak"

İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ/EDA TOPCU - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkması kararından sonra sahillerdeki işletmelerde 500 bin civarı insan trafiği olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili kararını bekleyip henüz rezervasyon yaptırmamış olanlar olduğunu belirterek, iç pazarda seyahat eden misafirlerin bir kısmının "son dakikacı" olduğunu dile getirdi.

Tahminlerine göre hala rezervasyon yapmamış olup bekleyen bir kitle olduğunu aktaran Ayık, bu kitlenin tatil gününe ilişkin kararın ardından tatil planını yapacağına işaret ederek, "Çünkü hala önümüzde 10-12 günlük bir süre var. Dolayısıyla insanlar bugünden itibaren planlarını yapmaya başlayacaklar." dedi.

Ayık, misafirlerin bir önce hareket etmeleri gerektiğini vurgulayarak, otellerin dolmaya başladığını ve bunun fiyatlara yansıyacağının altını çizdi.

"Misafirler son dakikayı beklerse fiyatlarda yukarı yönlü hareket olacaktır." diyen Ayık, tatilcilere önceden rezervasyon yapıp, otellerini aradıktan sonra yola çıkmaları tavsiyesinde bulundu.





-"Otellerdeki doluluğun yüzde 100'e çıkmasını bekliyoruz"





TÜROFED Başkanı Ayık, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasına ilişkin, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Bakanlar Kurulu üyelerine sektör adına teşekkür etmek istiyorum. İç pazarda seyahat eden vatandaşlarımız için önemli bir yarar olacak." dedi.

Tatilin uzamasıyla insanların hem tatil yapacağını hem de dinlenebileceğini belirten Ayık, aynı zamanda eşlerini dostlarını ziyaret etmeleri için de fırsatları olacağını kaydetti.

Ayık, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkması kararından sonra sahillerdeki işletmelerde 500 bin civarı insan trafiği olacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 100'e çıkmasını beklediklerini vurgulayan Ayık, sahil kesimlerinin dışında tatil amacıyla ülkenin diğer bölgelerinde de ciddi hareketlilik olacağının altını çizdi.

Ayık, Karadeniz'e yönelik son yıllarda ciddi bir rağbet olduğuna işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece Ortadoğu'dan gelen insanlar değil, ülke içinden de çok insan gidiyor. Bu ister istemez o bölgeye yönelik bir çekim yaratıyor. Bunların hepsini dikkate aldığımızda milyonlarla hesap edilecek bir hareketlilikten bahsediyoruz."





- "10 günlük tatil sektör açısından destek ve doping olacak"





Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün, uzun zamandır Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasına ilişkin bir talepleri olduğunu anımsattı. Taleplerine karşılık görmenin sektör adına kendilerini sevindirdiğini belirten Gürcün, 2016 yılındaki sıkıntıların 2017'de toparlanmaya başladığını, bu 10 günlük tatilin de toparlanma adına oldukça önemli olduğunu söyledi.

Tatilin sektör açısından destek ve doping olacağını belirten Gürcün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurban Bayramı 6 gün olarak planlandığında bile turlar ve otel satışları yüzde 80 civarında seyrediyordu. Şimdi 10 güne çıkması ile birlikte ilave talepler oluşacak. Acentelerden öğrendiğim kadarıyla hepsi ilave turlar koymaya başladılar, otellerde ilave kontenjanlar alıyorlar. Tatilin 10 güne çıkması ile birlikte 1 milyon civarında vatandaşın bu bayram hareketliliğine katılacağını, bunun da turizm sektörüne 1 milyar liralık ekonomik canlılık getireceğini öngörüyoruz. 6 gün tatille yüzde 80'e ulaşan doluluk oranlarının 10 günlük tatille birlikte yüzde yüze tam kapasiteye ulaşacaktır.

Bu seyahat hareketliliğine katılan vatandaşlar gittikleri yerlerde alışveriş yapacaklar, restoranta gidecekler. İnsanların ihtiyaç duyduğu bütün sektörler bu tatilden faydalanacak, tüm sektörlere hareket getirecek."