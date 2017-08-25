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Tatilci yoğunluğu, hava trafiğini hızlandırdı

- Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’nda turizm sezonu olması ve yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanıyor - Edremit Kaymakamı Sırmalı: "Havalimanı personelimiz, terminal binamız her türlü yoğunluğu karşılayacak konumdadır. Tatilcileri iyi şekilde ağırlayabilmek için hizmetlerimizi sürdürüyoruz"

Tatilci yoğunluğu, hava trafiğini hızlandırdı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan ve Kuzey Ege’ye ulaşımı sağlayan Koca Seyit Havalimanı’nda turizm sezonu olması ve yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk arttı.

Özellikle yaklaşan Kurban Bayramı tatili nedeniyle yılın en hareketli günlerinin yaşandığı havalimanında haftada 60 uçak iniş-kalkış yaparken, ortalama 14 bin yolcu taşınıyor. Bayram tatili öncesi yaşanan yoğunluk nedeniyle havayolu şirketleri ek seferler planladı, havalimanı personeli sayısı artırıldı, terminal binasında yoğunluğa karşı önlem alındı.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, AA muhabirine, yaz sezonu süresince her gün 2 binin üzerinde yolcunun taşındığı havalimanının ve ilçedeki ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların bayram tatiline hazır söyledi.

Yaz sezonu boyunca havalimanının tam kapasiteyle çalıştığına işaret eden Sırmalı, şöyle konuştu:

"Havalimanı personelimiz, terminal binamız her türlü yoğunluğu karşılayacak konumdadır. Tatilcileri iyi şekilde ağırlayabilmek için hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Havalimanımız ve karayollarımız, güvenlik güçlerimiz, sağlık birimlerimiz de bayram tatili yoğunluğuna hazır. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız geçtiğimiz bayram olduğu gibi bu bayramda da en iyi hizmeti verebilmek için çalışacak. Tatilcilerin karayolumuzda koordine trafik sinyalizasyonu olan yeşil dalga sistemine uymalarını tavsiye ediyoruz. Kurallara uyulduğu takdirde kazalar ve olumsuzluklar giderilebiliyor."

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Balıkesir Koca Seyit HavalimanıEdremit Balıkesir
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