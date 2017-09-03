Tatilciler dönüş yolunda

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, Kurban Bayramı'nın bitimine bir gün kala tatilciler trafikte akıcı yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü İzmit kesiminde, Gültepe rampası mevkisiyle yolun iki şeride daraldığı kesimlerinde zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor.

Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı da trafiğin yer yer durma noktasına geldiği gözlendi.

Otoyolun İstanbul-Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü'nde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.

Ulaşımın aksamaması için trafik ekiplerinin aralıksız olarak yol kontrollerini sürdürdüğü güzergahta yoğunluğun bugün ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.



