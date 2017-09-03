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Tatilciler dönüş yolunda

- Bursa-İzmir karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu

Tatilciler dönüş yolunda

BURSA (AA) - Bursa'yı İzmir ve Balıkesir'in Edremit ilçesi gibi turizm merkezlerine bağlayan Bursa-İzmir yolunda yoğun trafik gözleniyor.

Kurban Bayramı'nın bitimine bir gün kala tatilcilerin dönüş yoluna çıkması, karayollarının kent girişlerinde trafik hareketliliğine neden oldu.

İzmir yolunun Karacabey kısmında, uzun araç kuyrukları oluştuğu gözlenirken, Çanakkale ve İzmir istikametlerinden İstanbul'a giden araçlar sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Karacabey TİGEM'den Uluabat Mahallesi'ne kadar oluşan yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu, Karacabey Bölge Trafik ekiplerinin aldığı tedbirlerle hafifletilmeye çalışılıyor.

Karacabey Uluabat Mahallesi'ndeki sinyalizasyon sisteminde kontrollü geçişler sağlanıyor. Ekipler trafiği drone ile gökyüzünden de takip etti.

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