Tatilciler dönüş yolunda

YALOVA (AA) - Kurban Bayramı tatilinin bitimine bir gün kala, dönüş yolundaki tatilciler, Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi'nde araç yoğunluğu oluşturdu.
Tatili il dışında geçiren İstanbulluların dönüş için Osmangazi Köprüsü'nü de tercih etmeleri sebebiyle geçen yıllara göre kent merkezinden geçen karayollarında, trafik tıkanıklığı ve uzun araç kuyrukları oluşmadığı gözleniyor.
Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi'nde zaman zaman araç yoğunluğu yaşanırken, Osmangazi Köprüsü'nde ve bağlantı yollarında trafiğin akıcı olduğu görülüyor.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Topçular-Eskihisar hattındaki feribot sayısı tedbir amacıyla 15'ten 17'ye çıkarıldı. İstanbullines da Eskihisar-Tavşanlı hattında 4 feribotla hizmet veriyor.
Tatilin son gününde artması beklenen yoğunluk sebebiyle olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.