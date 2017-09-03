Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam havalimanı situs inversus totalis Başbakan Yardımcısı  Mehmet Şimşek
Balık tezgahları şenlendi
Balık tezgahları şenlendi
Herşey 30 ağaçla başladı
Herşey 30 ağaçla başladı
Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
Rekor destek verildi
Rekor destek verildi
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı

Tatilciler dönüş yolunda

- Bayram tatilinden dönenler Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk oluşturdu

Tatilciler dönüş yolunda

TEKİRDAĞ (AA) - Kurban Bayramı tatilinin bitimine bir gün kala Tekirdağ, Çanakkale, Avşa ve Marmara adalarındaki tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul karayolunda trafikte yoğunluk oluştu.

İstanbul ve farklı illerden bayram tatili için Tekirdağ ve ilçelerine gelen tatilciler, akşam saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı.

Yoğunluk nedeniyle zaman zaman yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, İstanbul-Tekirdağ yönünde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, tatilden dönenler için kara yollarında oluşturdukları kontrol noktalarında denetimlerini arttırdı.

Bayram tatilinin bitimine bir gün kala Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Üniversite ve Yeniçiftlik mevkisinde artan trafik yoğunluğu ekipler tarafından sürekli olarak denetleniyor.

Ekipler, bazı noktalarda meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına müdahale etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TatilTekirdağTrafik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5