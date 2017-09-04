Tatilciler dönüş yolunda

BALIKESİR (AA) - Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolundaki tatilciler, Bandırma Feribot İskelesi'nde araç yoğunluğu oluşturdu.

Tatili şehir dışında geçiren İstanbulluların dönüş için tercih ettiği İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Bandırma-İstanbul/Yenikapı seferlerini gerçekleştirdiği Bandırma Feribot İskelesi'nde yoğunluk başladı.

İzmir ile Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçeleri gibi tatil merkezlerinden İstanbul'a dönenlerin yoğunluğu, Bandırma'nın girişinde de uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.

İDO ise vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için karşılıklı sefer sayısını 13'e çıkardı.

Bandırma'dan İstanbul'a yapılacak 7 hızlı feribot ve 6 deniz otobüsü seferleriyle yaklaşık 9 bin 400 yolcu ve bin 400 aracın taşınmasının planlandığı bildirildi.