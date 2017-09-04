Tatilciler dönüş yolunda

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, tatilcilerin emniyet şeridi ihlallerinin geçen yıla göre 20'de 1 oranında düştüğü belirtildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Mehmet Gölükcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gültepe ve Korutepe tünellerine girişte yolun 2 şeride düştüğünü anımsattı.

Vatandaşların dönüş yoğunluğunda olmasından dolayı yoğunluk oluştuğunu ifade eden Gölükcü, gerekli tedbirleri aldıklarını aktardı.

Gölükcü, otoyolda şu anda 17 ekibin görev yaptığını dile getirerek, "Şahin ekiplerimizle de takviye yaptık. Özellikle emniyet şeridi ihlalleriyle ilgili ciddi mücadele veriyoruz. Ayrıca kaza yapmış veya yolda kalmış vatandaşlara hızlı erişim için ekiplerimizden ayrıca faydalanıyoruz. Akşama doğru trafiğin artacağını düşünüyoruz. Dün bu saatlerde hemen hemen dolmuştu her taraf şu anda yaklaşık 4,5-5 kilometrelik bir yoğunluk var dün bu saatlerde 35-40 kilometrelik bir yoğunluğumuz vardı ancak tedbirlerimiz tam." şeklinde konuştu.

Daha hızlı ve etkin şekilde yoğunlukla mücadele ettiklerini anlatan Gölükcü, Büyükşehir Belediyesinin tüm güzergahta hizmet alımı yöntemiyle çekiciler yerleştirdiğini bildirdi.

- Ücretsiz çekici hizmeti

Gölükcü, bu hizmetten dolayı vatandaştan ücret talep edilmediğini aktararak, şöyle konuştu:

"Kaza olduğunda veya arıza yaptığında aracınız anında ekibimiz ve çekicimiz gidip müdahale ediyor. Bu şekilde yolumuzu akıcı hale getirmiş oluyoruz. Allah'a şükürler olsun bu bayramda ölümlü kazamız olmadı. Yaralamalı kazalarımız var. Önceki 9 günlük bayramlara göre ciddi azalma da var. En büyük tesellimiz, bu kadar yoğunlukta bu kadar minimize olması. Geçen bayramlara göre Kocaeli güzergahında en az 2 kat fazla yoğunluk var. Geçen bayramlarda biz mücadelemizi trafik anlamında yolda kalmış araçlara veya kazalara gitmeye çalışırken emniyet şeridi ihlallerinden dolayı baya zorlanıyorduk. Bu da gecikmeye ve yoğunluğun artmasına sebep oluyordu. Bu bayramda trafik yoğunluğumuz 2 kat, 3 kat artmasına rağmen emniyet şeridi ihlallerimiz minimize seviyede. Geçen seneki ihlallerin neredeyse 20'de 1'i oranında bir ihlal söz konusu."

- "Milletimiz çok meraklı"

Vatandaşların emniyet şeridi konusunda duyarlı hale geldiğini ifade eden Gölükcü, emniyet şeridinin sürekli açık olması gerektiğini söyledi.

Gölükcü, otoyolun İzmit geçişi Ankara istikametinde meydana gelen bir kazaya karışan araçların anında kaldırıldığını dile getirerek, "Milletimiz maalesef çok meraklı. Aslında bu yoğunluğun yüzde 90'ı meraktan kaynaklı. Bu merak olmasa, yandaki vatandaş cep telefonuyla çekim yapıyor. Biz bunu istemiyoruz. Bu şekilde olduğu zaman daha elim bir kazaya sebebiyet verebilir." diye konuştu.



