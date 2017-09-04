Tatilciler dönüş yolunda

İZMİR (AA) - Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle kentlerine dönüş yapan tatilciler bağlantı yollarında yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'nın son gününde dönüşe geçen tatilcilerin kullandığı İzmir-Aydın, Denizli-Antalya ve Denizli-İzmir karayolu ile Ege Bölgesi'ndeki tatil merkezlerini İstanbul ve Ankara'ya bağlayan yollar üzerinde yer alan Manisa'nın Yunusemre, Akhisar ve Turgutlu ilçelerinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

İzmir'den Ankara yönüne giden araçlar ise Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Kula ilçe girişlerinde trafik yoğunluğu oluşturuyor.

İzmir-İstanbul Karayolu arasında yer alan D250 yolu ile E881'i birbirine bağlayan Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki çevre yolu çıkışında araçların uzun süre beklediği görülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 günlük tatilden dönenler için kara yollarında oluşturdukları kontrol noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler Antalya, İzmir, Muğla, ve Afyonkarahisar güzergahlarındaki kavşaklarda yaşanabilecek kazalara karşı sürücüleri durdurarak, zaman zaman uyarılarda bulundu.

Öte yandan, sürücülerin kent girişlerinde yoğunluk oluşturduğu gözlenirken, trafik polisleri bazı noktalarda meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına müdahale etti.

İzmir ve Manisa'daki trafik yoğunluğunun gece geç saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.



















