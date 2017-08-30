Tatilciler plajda Türk bayrağı oluşturdu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü dolayısıyla yerli ve yabancı turistler giydikleri beyaz ve kırmızı tişörtlerle Türk bayrağı oluşturdu.

Fethiye Gençlik Hizmetleri ile Muğla Özel Çevre Koruma İl Müdürlüğünce, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı'nda düzenlenen etkinliğe katılmak isteyenlere kırmızı ve beyaz tişört dağıtıldı.

Daha önce yere çizilen bayrak üzerindeki yerlerini alan turistler 500 metrekarelik Türk bayrağı görüntüsü oluşturdu.

Öte yandan bir grup yerli ve yabancı turist 24 metrelik Türk bayrağıyla denize girip "Ne mutlu Türküm diyene." dedi.

Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramını Ölüdeniz'de cennet mekan bir köşede kutladıklarını söyledi.

Bayrağın Ölüdeniz manzarasıyla muhteşem bir görüntü oluşturduğunu ifade eden Yiğit, "Bu muhteşem görüntü bayrağımızın muhteşemliğinden kaynaklı. Önceki gün Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı. O günden bugüne yurdumuz devamlı tehdit altında ancak ne kadar tehdit altında olursa olsun Türk milleti hiçbir zaman dışarıdan ve içeriden gelen düşmanlara karşı asla pabuç bırakmayacaktır. Ülkemiz ilelebet yaşayacaktır." diye konuştu.

Kumburnu Plajı işletme müdürü Halil Gören ise etkinlik için önceden duyuru yapılamadığını, 15 dakika içerisinde plajda bulunan herkesin etkinliğe destek verdiğini dile getirdi.

Tatil için Eskişehir'den Ölüdeniz'e gelen ve etkinliğe katılan Gülşen Karaağaç, Türk bayrağını denizde dalgalandırmanın gururunu yaşadığını ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

Rusya'dan gelen ve Türk bayrağını denizde açan Anna Zadorozhna (32) da Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini dile getirdi. Daha önceki yıllarda da tatil için Türkiye'ye geldiğini belirten Zadorozhna, "Etkinliğe katıldığım için çok mutlu oldum. Türk bayrağı oluşumunda yer aldığım için onur duydum." dedi.