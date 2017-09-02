Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Arakan Burak Sadıç Senegal
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır

Tatilcilere "erken yola çıkın" uyarısı

- Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilere, yoğunluk yaşamadan güvenli yolculuk geçirmeleri için dönüşlerini son güne bırakmamaları tavsiye ediliyor - Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Aksoy: - "Vatandaşlarımızdan isteğimiz dönüşlerini son güne bırakmamaları. Ayrıca uzun yolculuklarda 2 ya da 3 saatte bir verilecek 10-15 dakikalık molaların konsantrasyonlarını artacağı konusuyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz"

Tatilcilere

BOLU (AA) - Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin, dönüş yolunda yoğunluğa neden olmamaları ve zor anlar yaşamamaları için yolculuklarını tatilin son gününe bırakmamaları isteniyor.

Kurban Bayramı tatili bitiminde, Anadolu Otoyolu Ankara-İstanbul yönü ile Karadeniz-Gerede bağlantı yolunda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güzergahlarda yol kontrolü ve radarlı hız kontrollerini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, Abant, Bolu Dağı Tüneli ve Kaynaşlı gişeleri arasını 87 kamera ile izliyor. Tatili dönüş trafiğinin başlamasıyla Anadolu Otoyolu'ndan on binlerce aracın geçeceği öngörülüyor.

Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, Çaydurt gişelerinde yapılan denetleme sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tatil süresince sürücülerden kaynaklı kazaları en aza indirmek ve güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla etkin ve yoğun denetim uyguladıklarını belirtti.

Denetimlerde son 10 yıl içerisinde özellikle trafik kazalarının meydana geldiği noktalarda radar uygulamalarına ağırlık verdiklerini aktaran Aksoy, bayram tatili dolayısıyla yolcu taşımacılığının arttığına dikkat çekerek, "Bu konuyla ilgili olarak otobüslerde emniyet kemerlerinin takılması, SRC belgeleri ve yetki belgelerinin kontrollerinin yapılmasına yönelik denetimlerimiz arttı." diye konuştu.

Aksoy, Kurban Bayramı dönüşlerinin başlamasıyla Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk beklediklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz dönüşlerini son güne bırakmamaları. Ayrıca uzun yolculuklarda 2 ya da 3 saatte bir verilecek 10-15 dakikalık molaların konsantrasyonlarını artacağı konusuyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz." ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AbantBolu Dağı TüneliBolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın AksoyKaynaşlıKurban Bayramı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5