Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Kurban Bayramı tatilinin son günü Tekirdağ, Çanakkale, Avşa ve Marmara adalarındaki tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafikte yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, İstanbul-Tekirdağ yönünde ise ulaşım normal olarak seyrediyor. İstanbul ve farklı illerden bayram tatili için Tekirdağ ve ilçelerine gelen tatilcilerin dönüş yolculuğuna başlamasıyla Üniversite ve Yeniçiftlik mevkisinde zaman zaman araç yoğunluğu oluşuyor. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, tatilden dönenler için kara yollarında oluşturdukları kontrol noktalarında denetimlerini arttırdı.

Ekipler, bazı noktalarda meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına müdahale etti.