Tatilcilerin huzuru Sahil Güvenlik'e emanet

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, tatillerini koy ve yarım adaları gezdiren turlarda geçiren turistlerin güvenliği için Akdeniz'in açıklarında konuk oldukları yatları denetliyor.

Toplam 321 kilometrelik sahil şeridiyle öne çıkan kentin, gözde turizm merkezlerinden Silifke ilçesinde, turizm işletmeleri tarafından düzenlenen yat turları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Mayıs ayında başlayıp eylül sonuna kadar düzenlenen turlarda farklı koylarda masmavi denizin tadını çıkaran tatilciler, Holmi Harabeleri, Barbaros Koyu, Tisan, Liman Kalesi ve Dana Adası gibi tarihi yerleri görme imkanı buluyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de günde 2 bin kişiyi bulabilen turların güvenli geçmesi için denetimlerini aralıksız şekilde sürdürüyor.

Taşucu Körfezi'nden kalkan Sahil Güvenlik Yüzbaşı Mustafa Söylemez komutanlığındaki "TCSG-305" sahil güvenlik botunun mürettebatı, Akdeniz açıklarında seyreden yatlarda kontroller gerçekleştiriyor.

Ekipler denetimler sırasında yatların belgelerini kontrol ediyor, kaptanlara alkol testi uyguluyor. Ekipler, özel aletler aracılığıyla yatların dışında da incelemeler yaparak, çevreye zarar verip vermediklerini ve atıklarını nereye boşalttıklarını kontrol ediyor.

Denetimler, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanırken, bazı tatilciler sahil güvenlik personeli ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.

- "Emniyetli, güvenli, sağlıklı ve huzurlu tatil için"

Yüzbaşı Söylemez, denetimlerle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, turistlerin, hizmetlere sorunsuz ulaşmasını ve güvenli tatil yapmalarını amaçladıklarını belirterek, "Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı olarak bu denetimlerdeki amacımız, yaz tatilini Akdeniz'de geçirmeyi tercih eden binlerce yerli ve yabancı turistimizin, emniyetli, güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde tatillerini geçirmesini sağlamak. Bu kapsamda, teknelerdeki misafirlerin can güvenliğini sağlayan ekipmanların ve bunların sertifikalarının kontrolü yapılırken, tekne personeli ile misafirlere sunulan yiyecek ve içecekler de denetlendi." dedi.alışmaların, turizm işletmeleri iş birliğiyle sürdürüldüğünü vurgulayan Söylemez, Akdeniz'in temiz kalması için de prosedürlerin uygulanıp, uygulanmadığının kontrol edildiğini aktardı.

- "Denetlenen bir tekneye akıllarında soru işareti kalmadan giriyorlar"

Silifke Turizmi Geliştirme, Tanıtım ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Küçük ise her sabah saat 10.00'da körfezden çıkan yatların, akşam 18.00'e kadar açık denizde olduğunu söyledi.

Turlarda çeşitli hizmetlerin sunulduğunu ifade eden Küçük, şöyle konuştu:

"Misafirler, 4 yerde verilen molalarda denize girerek suyun tadını çıkarıyor. Dans ve animasyon gösterileriyle de katılımcılar eğlendiriliyor. Misafirlere öğle yemeği ve meyve ikram ediliyor. Dileyen misafirleri de çevre il veya ilçelerden servislerle getirip, turun ardından götürebiliyoruz. Doğu Akdeniz'deki turizm destinasyonunda yat turları çok popüler. Koy ve adalarımızın güzelliğinden dolayı da bu turlar moda oldu. Bölgemize gelen her turist, illaki yat turlarına gelmek istiyorlar."

Küçük, sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı denetimlerin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımız her zaman bizlerin yanında. Bu güzel denizler korunuyorsa, bu denizlere gidebiliyorsak onlara borçluyuz. Kirliliği önlemenin yanı sıra kaza olduysa veya hastamız varsa denizde ilk başvuracağımız yer sahil güvenlik. Güvenliğin yanı sıra ambulans hizmeti gibi yardımlarla buradaki koylarda kendimizi güvenli hissediyoruz. Misafirlerimize 'Bu denetimler sizin can ve mal güvenliğiniz için' dediğimizde hepsi de Sahil Güvenlik Personelini alkışladılar. Kendilerini daha güvenli hissediyorlar. Misafirlerimiz denetlenen bir tekneye akıllarında soru işareti kalmadan giriyorlar."