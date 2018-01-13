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Tatile gittiği Gürcistan'da 14 gündür kayıp

- Gürcü polisi, 22 yaşındaki Türk gencini arıyor

Tatile gittiği Gürcistan'da 14 gündür kayıp

TİFLİS (AA) - Tatil için geçen ay gittiği Gürcistan'da kaybolan Sıtkı Serdar Baş'tan (22) 14 gündür haber alınamıyor.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinden aldığı bilgiye göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Baş, 27 Aralık'ta Gürcistan'a giriş yaptı.

Ailesi Türkiye'de bulunan Baş’tan en son 31 Aralık'ta haber alındı. Baş'ın en son Duşeti ilçesine bağlı Tsitelsopeli köyünde bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği, Gürcü polisini bilgilendirdi. Polis, Türk gencini arıyor.



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