Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape 5 ilçe
Tayvan rekabette iddialı
Tayvan rekabette iddialı
Et pişirirken dikkat!..
Et pişirirken dikkat!..
Asırlık makyaj geleneği
Asırlık makyaj geleneği
Bozuk para uyarısı
Bozuk para uyarısı
Mardin'e turist akını
Mardin'e turist akını

Tatilin ilk gününde 7 kişi hayatını kaybetti

- Bayram tatilinin ilk gününde 252 trafik kazası meydana geldi, yedi kişi hayatını kaybetti - 2008-2016 yılları arasındaki dokuz günlük bayram tatillerinin ilk günü ortalamasına kıyasla kaza sayısı bu yıl yüzde 52, yaralı sayısı ise yüzde 18 azaldı

Tatilin ilk gününde 7 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, 10 günlük bayram tatilinin ilk gününde yurt genelinde 252 trafik kazası yaşandığı. Yedi kişinin hayatını kaybettiği bu kazalarda 484 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 2008, 2010, 2013, 2015 ve 2016 yıllarındaki dokuz günlük bayram tatillerinin ilk günü yaşanan kaza sayıları ortalaması ile bu yılki tatilin ilk gününe ait veriler kıyaslandı.

Buna göre bu yıl 25 Ağustos Cuma gecesini 26 Ağustos Cumartesi'ye bağlayan gece 00.00'dan, cumartesiyi pazara bağlayan gece 00.00'a kadar yurt genelinde 252 trafik kazası yaşandı. Bu 24 saatlik zaman dilimindeki kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti. 2008'den bu yana uzun bayram tatillerinin ilk günkü kaza ortalamasına bakıldığında 304 olan kaza sayısında yüzde 17'lik bir azalma yaşandığı görüldü.

Bu yıl bayram tatilinin ilk günü 484 kişi trafik kazalarında yaralandı. Diğer uzun bayram tatillerinin ilk gününde yaralanan sayısı ise ortalama 591 olmuştu. Yaralananların sayısı bu yıl yüzde 18 azaldı.

26 Ağustos Cumartesi'ni 27 Ağustos Pazar'a bağlayan gece 00.00'dan, 27 Ağustos Pazar 09.00'a kadar geçen dokuz saatlik sürede ise yurt genelinde 48 trafik kazası meydana geldi. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazalarda 96 kişi yaralandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıTatilin 2 Günlük Kaza Bilançosu: 8 ölüTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5