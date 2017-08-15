Tatilin uzaması turizmciyi mutlu etti

EDİRNE/BALIKESİR/ANTALYA (AA) - Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarıldığının açıklanmasının ardından, Osmanlı Devleti'nin ikinci başkenti, kültürel ve tarihi dokuyu barındıran Edirneli turizmciler hazırlıklara başladı.

Kentin tarihi ve kültürel dokusunun yanı sıra kendini temizleyebilen özelliğiyle Saros Körfezi'ndeki deniz turizmi, tatilciler için farklı bir alternatifi sunuyor.

Hem otelciler hem de Edirne'deki esnaf, Bakanlar Kurulu'ndan çıkan karar nedeniyle mutlu. Turizmciler ve esnaf, bu kararın turizmle kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağı umudunu taşıyor.

Saros Körfezi Turizm Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Mustafa İşçimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin uzamasıyla turizm açısından yoğunluk beklediklerini söyledi.

Kurban Bayramı tatilinin okullar açılmadan önceki son tatil olacağını belirten İşçimen, "Bayram tatili bu yılki son büyük tatil olacak. Saros Körfezi'nde bayramlar kalabalık geçiyor. Bu bayramda da tatilin uzamasıyla daha fazla yoğunluk bekliyoruz. Öte yandan Akdeniz'deki bazı jeolojik hareketler Bodrum ve Marmaris tarafındaki turizmi etkiledi. Turizm biraz daha üst taraflara kaydı. Ege ve Kuzey Ege turizm açısından yoğunluk yaşayacak. Bu bağlamda Saros'taki bütün tesisler bayram rezervasyonunu neredeyse kapattı. Saros Köfezi'nde tatil yapacaklar Erikli ve Enez gibi sahilleri tercih edebilir." dedi.

Saros Körfezi'ndeki turizcilerin Kurban Bayramı'na hazır olduğunu vurgulayan İşçimen, günübirlik çadır tatili yapan vatandaşlar için yetkililerin altyapı açısından önlem alması gerektiğini dile getirdi.

"Trakya rotası ilgi çekiyor"

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da Kurban Bayramı tatilinde Edirne'nin konaklama ve çevresinin gezinti açısından değerlendirilebileceğini ifade etti.

Vatandaşların Edirne'de bayram tatili tarihlerinde denize rahatça denize girebileceğini aktaran Bacıoğlu, şunları kaydetti:

"Turistlerin Trakya rotasında Edirne ve çevresinde gezebilecekleri ve görebilecekleri yerler, bayram tatilinde çok cazip olacaktır. Gerek yukarıda Karadeniz'de gerek aşağıda Saros Körfezi'nde denize girerek tatili değerlendirebilirler. Bu anlamda Trakya rotasının birinci öncelikli rota olacağını düşünüyoruz. Özellikle yoğun deniz tatili sonrası kültürel ve dini varlıklarımızdan camilerimiz, Osmanlı'dan kalma eserlerimiz çok rahat bir şekilde gezilebilir. Turistler, Edirne gastronomisini de dikkate alarak özellikle Eylül ayında taze sebze meyveleri tadarak, kavunun karpuzun en iyi üretiminin olduğu bir dönemde tatilini geçirebilir."

Balıkesir

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması Kuzey Ege ve Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki turizmciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Geliştirme ve Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, AA muhabirine, Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Ekonomik açıdan son derece güç geçen turizm sezonunun ardından bu kararın turizmciler için önemine dikkati çeken Özgültekin, ''Bu kararın Ayvalık başta olmak üzere Edremit Körfezi ve Kuzey Ege’deki turistik bölgelere olumlu etkiler bırakacağına inanıyorum. Uzatılan Kurban Bayramı tatili nedeniyle sezonu iyi bir sonuçla kapatacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Antalya/Muğla

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasına ilişkin, "Sektörümüze verdikleri destek için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Bakanlar Kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Sektörümüz adına çok olumlu bir karar oldu." dedi.

TÜROFED Başkanı Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun bugün aldığı Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması kararının turizm sektörünü çok memnun ettiğini bildirdi.

Sektöre verdiği destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan Binali Yıldırım'a ve Bakanlar Kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür eden Ayık, "Sektörümüz adına çok olumlu bir karar oldu. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Kazasız, belasız, çok güzel bir tatil diliyorum." diye konuştu.

Ayık, Kurban Bayramı dolayısıyla sahil bandında yaklaşık 500 bin kişinin tatil yapacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.