Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi ABD İnternet üzerinden satış
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Tatillerini okulda çalışarak geçiriyorlar

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesinde görevli bir grup öğretmen ve hizmetli, okulun tadilatını üstlendi - Okulun müdür yardımcısı Turun: - "Bu işi gönüllü yapıyoruz. Amacımız öğrencilerimize güzel bir ortam hazırlamak, iyi bir eğitim sunmak ve onları geleceğe hazırlamak"

Tatillerini okulda çalışarak geçiriyorlar

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesinin tadilatı, bir grup öğretmen ve hizmetli tarafından yapılıyor.

Yeni Mahalle'de bulunan 4 katlı ve 24 derslikli okulda görevli bir grup öğretmen ve personel, tatil yapmak yerine okuldaki tadilat işlerini üstlendi.

Üzerilerinde yazı ve çizikler bulunan sıra ve masaları, taşlama makinesi ve kompresörlerle silip cilalayan öğretmen ve hizmetliler, zarar gören sınıf ve koridorları da onarıyor.

Okulun müdür yardımcısı Raif Turun, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulu eğitim öğretim sezonuna hazır hale getirmek için böyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Öğretmenler olarak işe büyük bir istekle el attıklarını belirten Turun, "Okul müdürümüzden onay aldıktan sonra idarecilerimizden Mustafa Eskici hocanın girişimiyle bu işi yürüttük. Sıraları önce zımparayla silip temizliyoruz. İkinci kez zımparadan geçirdikten sonra ahşap verniği atarak sıraları hazırlıyoruz." dedi.

Tadilat işini 4 öğretmen ve 3 personelle yaptıklarını anlatan Turun, şöyle konuştu:

"Dışarıdan kimseyi getirmedik. Bu işi gönüllü yapıyoruz. İnşallah çalışmalarımızı hafta sonuna kadar bitireceğiz. Okulumuzu bayramdan sonraki seminerlere hazır hale getirip, eğitim öğretime güzel ve temiz bir ortamda gireceğiz. Amacımız öğrencilerimize güzel bir ortam hazırlamak, iyi bir eğitim sunmak ve onları geleceğe hazırlamak."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HakkariOkulTadilatYüksekova
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5