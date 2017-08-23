Tatillerini okulda çalışarak geçiriyorlar

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesinin tadilatı, bir grup öğretmen ve hizmetli tarafından yapılıyor.

Yeni Mahalle'de bulunan 4 katlı ve 24 derslikli okulda görevli bir grup öğretmen ve personel, tatil yapmak yerine okuldaki tadilat işlerini üstlendi.

Üzerilerinde yazı ve çizikler bulunan sıra ve masaları, taşlama makinesi ve kompresörlerle silip cilalayan öğretmen ve hizmetliler, zarar gören sınıf ve koridorları da onarıyor.

Okulun müdür yardımcısı Raif Turun, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulu eğitim öğretim sezonuna hazır hale getirmek için böyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Öğretmenler olarak işe büyük bir istekle el attıklarını belirten Turun, "Okul müdürümüzden onay aldıktan sonra idarecilerimizden Mustafa Eskici hocanın girişimiyle bu işi yürüttük. Sıraları önce zımparayla silip temizliyoruz. İkinci kez zımparadan geçirdikten sonra ahşap verniği atarak sıraları hazırlıyoruz." dedi.

Tadilat işini 4 öğretmen ve 3 personelle yaptıklarını anlatan Turun, şöyle konuştu:

"Dışarıdan kimseyi getirmedik. Bu işi gönüllü yapıyoruz. İnşallah çalışmalarımızı hafta sonuna kadar bitireceğiz. Okulumuzu bayramdan sonraki seminerlere hazır hale getirip, eğitim öğretime güzel ve temiz bir ortamda gireceğiz. Amacımız öğrencilerimize güzel bir ortam hazırlamak, iyi bir eğitim sunmak ve onları geleceğe hazırlamak."