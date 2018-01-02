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Tatlıtuğ'un eski muhasebecisine yönelik soruşturma

- Kıvanç Tatlıtuğ, 3,5 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski muhasebecisi hakkında açılan soruşturma kapsamında müşteki olarak ifade verdi

Tatlıtuğ'un eski muhasebecisine yönelik soruşturma

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 3,5 milyon liralık zarara uğratıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski muhasebecisi hakkında açılan soruşturma kapsamında müşteki olarak ifade verdi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla gelen Tatlıtuğ, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili biriminin bulunduğu 7. kata çıktı.

Tatlıtuğ, anapara ve faiziyle birlikte 3,5 milyon liraya yakın vergi borcu olduğunu öğrendikten sonra bir dönem çalıştığı muhasebecisi Erdal D. ile ilgili suç duyurusunda bulunmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bu kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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