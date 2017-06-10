Tatvan'da yetimler için iftar

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Ahmet Çınar, "Bir slogan belirlemişler 'yetim gülerse dünya güler' diye bu gerçekten böyledir. İnşallah yeryüzündeki bütün yetimler güler ve bütün insanlık mutlu olur." dedi.

Bitlis İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla Tatvan ilçesinde iftar programı düzenlendi.

Vali Çınar, burada yaptığı konuşmada, İHH'nın dünyanın dört bir yanında yetimler başta olmak üzere, mazlumlar ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için büyük bir gayret sarf ettiğini söyledi.

Devletin son yıllarda sosyal devlet olma yolunda çok büyük adımlar attığını ve çok iyi seviyelere gelindiğini ifade eden Çınar, "Bir slogan belirlemişler 'yetim gülerse dünya güler' diye bu gerçekten böyledir. İnşallah yeryüzündeki bütün yetimler güler ve bütün insanlık mutlu olur. Dualarımız da inşallah kabul olur. Şunu da göz ardı etmemek lazım, devletimizin yetimlere vermiş olduğu kıymet ve onlara göstermiş olduğu insani hassasiyetler en üst düzeydedir." diye konuştu.

Devletin, okullarda, yurtlarda, pansiyonlarda ve kendi aile ortamlarında yetimlere her türlü imkanı sağladığını belirten Çınar, "Ama sadece güzel giydirmek, karınlarını doyurmak, onlara değer vermeye yetmez. En çok ihtiyaçları olan, insani duyguları ve sıcak aile ortamını onlara göstermemiz lazım. Burada en büyük görev bizlere ve sivil toplum kuruluşlarına düşüyor." ifadesini kullandı.

Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan da Dünya Yetimler Günü'nün önemine işaret ederek, "Bu gün, yetim çocukların dünya ölçeğinde korunup, kollanmaları, sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için farkındalık oluşturmak, çocuklar için çeşitli sosyal projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırlamak amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı'nın teklifi ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kabulüyle ilan edilen bir gündür." dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı olarak, dünyanın her yerinde 25 yılı aşkın bir süredir yetim ve kimsesiz çocuklara yönelik dönemsel ve kalıcı yardım faaliyetleri yürüttüklerini anlatan Taşcan, şunları kaydetti:

"İHH, dünyada ve Türkiye'de organize ettiği yetim sponsorluğu ile şu anda 100 bin yetime ulaşırken, yine İHH'nın aracılığıyla 100 bin yetim, ailesi ya da yakınlarının yanında hayata tutunmaktadır. Bitlis İHH olarak bizler de yeryüzünün ramazan bereketiyle şenlendiği bugünlerde imkanlarımız dahilinde her yıl anlamlı ve özel günlerde çocuklarımıza bayramlık giyim, yardım amaçlı ramazan çocuk kolileri ve gıda kumanyası gibi yardımlarla ihtiyaçları bir nebze giderme çabası içindeyiz. Duyarlı hayırseverlerimizin destekleri sayesinde şu anda ilimiz genelinde 250 yetim aile ve bin 80 yetim çocuğumuza yardım eli uzatıyoruz. Sisteme dahil edilen 344 yetim çocuğumuza bu kapsamda aylık bağlanmış olup, düzenli olarak her ay vakfımız tarafından desteklenmektedir."

Taşcan, her ilçede 950 yetim çocuğa bayramlık giysi almayı ve en az 2 bin kişilik iftar programı yapmayı hedeflediklerini dile getirdi. Taşcan, Tatvanlı 300 yetim çocuğa bayramlık alındığını da sözlerine ekledi.

İftar programına, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulbaki Menteş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve esnaf katıldı.