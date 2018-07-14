TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Şener

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları, Institutional Investor tarafından düzenlenen EMEA 2018 anketinde toplam yedi kategoride sıralamaya girerek “En Saygın Şirketler” arasında gösterilirken, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener de gelişmekte olan piyasalarda ulaştırma sektöründe “En İyi CEO” seçildi.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, New York merkezli Institutional Investor dergisi tarafından yapılan araştırmada Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde yedi kategoride sıralamaya girerek en saygın 36 şirket arasında gösterildi.

Anket sonuçlarına göre Sani Şener gelişmekte olan piyasalarda ulaştırma sektöründe "En İyi CEO" seçildi. TAV Havalimanları Finans Başkan Yardımcısı Burcu Geriş "En İyi CFO" kategorisinde ikinci olurken, Yatırımcı İlişkileri Direktörü Nursel İlgen de "En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli" dalında ikinciliğe layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, şunları kaydetti:

"Gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren 473 şirketin yer aldığı Institutional Investor anketinde, bir Türk markası olarak bu başarıyı elde etmekten mutluluk duyduk. TAV’da halka açıklık oranımız yüzde 44 seviyesinde ve binlerce yatırımcımız bulunuyor. Özellikle yabancı yatırımcılarımıza Türkiye ekonomisini, havacılık sektörünü ve şirketimizi doğru bir şekilde anlatmak üzere yoğun bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. TAV olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda paydaşlarımız için en yüksek faydayı yaratmak üzere çalışıyoruz. Piyasa dinamiklerinin hızlı bir şekilde değiştirdiği bir dönemde bu çabalarımızın kurumsal yatırımcılar ve analistler nezdinde karşılık görmüş olmasından mutluluk duyuyoruz."

TAV Havalimanları anket sonuçlarına göre en iyi analist günü dalında birinci, kurumsal yönetim ile sorumlu yatırım dallarında ikinci, en iyi yatırımcı ilişkileri programı dalında üçüncü sırada yer aldı.