TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Şener:

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Akfen Holding'in TAV Havalimanları Holding'de kalan yüzde 8,1'lik hissesini Fransa merkezli Aeroports de Paris Group'a (ADP) satmasına ilişkin, "ADP, Türkiye'ye güvenini gösterdi. Bizle 5 yıldır ortaklar... Bu süre de bize ve ülkemize değer verdiklerinin bir göstergesi. Türkiye'ye 160 milyon dolarlık daha yatırım yapmış oluyorlar. Bu direkt bir yabancı yatırımdır." dedi.

Şener, TAV Havalimanları'nın gelecek dönem planları ve hedeflerinin aktarıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, bugün bir kilometre taşını daha aştıklarını belirterek, kurucu ortaklarından Akfen'in Türkiye'de başka alanlarda yatırımlarına devam etmek için hisselerinin yüzde 8,12'sini Aeroports de Paris Group'a sattığını, anlaşmaları imzaladıklarını ve Rekabet Kurulu onayından sonra yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Akfen'in kuruluşundan bu yana TAV Havalimanları'na ciddi destekleri bulunan bir firma olduğunu ifade eden Şener, şunları kaydetti:

"Kendileri, kendi firma dinamikleri içerisinde Türkiye içindeki başka yatırımlarda sermaye kullanmak üzere buradaki hisselerini sattılar. ADP bizim TAV İnşaat'ın yüzde 49 ortağıydı, oradaki hisselerini de Tepe ve Sera olarak biz satın aldık. Böylece TAV Holding'de ADP, hissesini yüzde 46,1'e çıkarmış oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye'ye güvenini gösterdi. Bizle 5 yıldır ortaklar... Bu süre de bize ve ülkemize değer verdiklerinin bir göstergesi. Türkiye'ye 160 milyon dolarlık daha yatırım yapmış oluyorlar. Bu direkt bir yabancı yatırımdır. 160 milyon dolara hissesini satan Akfen, bu parayı Türkiye'deki başka yatırımlarında kullanacaktır."

Suudi Arabistan'dan bu gece yarısı geldiğini anlatan Şener, "Suudi Arabistan'da 3 havalimanı daha aldık. Yanbu, Qassim ve Hail havalimanlarını da alarak TAV, havalimanları portföyündeki sayısını 17'ye çıkarmış bulunmakta. 400 milyon dolar civarında yatırım yapacağız. Bize 4 milyon ilave yolcu getiriyor." diye konuştu.

Şener, bir yabancı yatırımcının ülkeye gelmesi için ülkenin ekonomisinin ve stabilitesinin iyi olması gerektiğini vurgulayarak, "Kendilerinin buna karar verip ülkemize yatırımlarını artırmaları bizi mutlu etti. İkinci mutlu olay da, yabancı sermaye her zaman geldiği şirketin çok kurumsal yapıda olmasını, yönetim tekniklerinin ve iş modelinin iyi olmasını ister. Bunları gördüler bizim açımızdan ve geldiler." şeklinde konuştu.

ADP ile üçüncü ülkelerde çok ciddi birlikteliklerinin olacağını düşündüğünü ifade eden Şener, birlikte başka işler yapacaklarına, TAV'ın çok daha iyi büyüyeceğine inandıklarını söyledi.





- "Sabiha Gökçen Havalimanı radarımızda olacaktır"





Sani Şener, pragmatik davrandıklarını belirterek, "Türk arkadaşlarımızı ADP'ye verdik, çalışıyorlar, onlardan Fransız arkadaşlar bizle çalışıyorlar. ADP, Türkiye'deki genç ve iyi eğitilmiş nüfusu belli bölgelerde kullanmayı planlıyor. İç içe çalışıyoruz. Afrika öncelikli bölgemiz... Fransızca konuşulan bölgelerde bize yardımcı olacaklar. Asya ve Orta Doğu her zaman devam edecek." şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin, Katar ve Suudi Arabistan arasındaki siyasi sıkıntıların yatırımların geleceğini etkileyip etkilemeyeceğine yönelik sorusu üzerine Şener, ADP'nin 2012'de Türkiye'de yatırım yaparken, Türkiye ile Fransa'nın siyasi ilişkilerinde birtakım sıkıntılar bulunduğunu hatırlatarak, şu görüşleri dile getirdi:

"Ama iki tarafın da devlet yöneticileri o işle hiç ilgilenmediler. Çünkü bu bir ticaretti. Ticari ve ekonomik olaylarda, siyasi görüş ayrılıklarında pek sorun olacağını zannetmiyorum. 20 yıldır bu işin içindeyiz, ciddi krizler yaşadık. Yani Gürcü-Rus savaşını yaşadık, Arap Baharı'nı yaşadık. Bütün bunlara baktığınızda havalimanları ve diğer sektörlerde olsun ticaretin devam ettiğini gördük. Katar'da Hamad Havalimanı'nı biz yaptık, Abu Dabi Havalimanı'nı biz yapıyoruz. Suudi Arabistan'da 4 tane havalimanı işletiyoruz. Dün gece iftardan sonra anlaşmayı imzaladık. Bizim açımızdan negatif etki olacağına inanmıyorum. İşimiz devam edecektir."

Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgilenip ilgilenmediklerine yönelik soru üzerine Şener, "3. havalimanı açıldığında Atatürk kapanacağı için İstanbul’da bir ayak izimiz olması gerektiğine inanıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgileniyoruz ama her zaman akıllı büyüme peşindeyiz. Finansal ve operasyonel kabiliyetlerimizi aşan hiçbir işin peşinden koşmayacağız. Ama Sabiha Gökçen Havalimanı radarımızda olacaktır. Mutlaka bir fiyatlaması, değerlendirmesi olacaktır. Malezyalılar hisse satarsa biz adayız." ifadelerini kullandı.





- "TAV İnşaat'taki hisselerimizi satıyoruz"





ADP Grubu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Edward Arkwright ise TAV Havalimanları'nın 2012'den beri hissedarı olduklarını belirterek, ADP'nin bir Fransız grup olduğunu, bölgesel olarak operasyonlarını sürdürdüğünü, yaklaşık 100 milyon yolcuya hizmet verdiklerini anlattı.

Arkwright, son 5 yıldır TAV Havalimanları ile önemli bir ortaklığa sahip olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sani Şener ve ekibinin gerçekleştirdiği stratejiyle Suudi Arabistan'daki projeyi destekliyoruz. Amacımız bu ortaklığı güçlendirmek. Akfen, hisselerini satma kararı aldı. Partnerlerimizle uzun konuşmalar sonucunda bugünkü anlaşma noktasına geldik. TAV İnşaat'taki hisselerimizi de satıyoruz. Çünkü ADP'nin yaptığı ana işler inşaat değil, daha çok havalimanları konusunda çalışıyoruz. Dolayısıyla neden bu noktada hisselerimizi sattığımızı açıklamak istedim. Sani Şener ile çalışmalarımızı havalimanları konusunda devam ettireceğiz. TAV Havalimanları'ndaki hisse payımızı yüzde 46,1'e çıkartıyoruz. 5 yönetim kurulu üyemiz olacak. Şener, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı olarak görevine devam edecek. Kendisine ve ekibine güvenimiz tam. Havalimanları sanayisinde lider olacağız."





- "Hükümetin bize sağladığı bir güven var, bunun sinyallerini alıyoruz"





ADP Grubu İcra Kurulu Üyesi Antonin Beurrier ise başlattıkları yeni dönemin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Burada yeni bir gelecek söz konusu. Sadece Türkiye'de değil... Türkiye'de, İstanbul'da çok güzel fırsatlarımız var, Ankara'da kısa bir süre içerisinde… Türkiye'nin başka yerlerinde de fırsatlar var. Biz şimdiden uluslararası düzeyde ortaklık geliştirmeye başladık. TAV ile birlikte Küba'da, Zagreb'de yarın başka ülkelere de gidebileceğiz. Afrika ve Orta Doğu'da çok güçlü pozisyon oluşturmaya başlayacağız. Orta Asya ve Orta Avrupa'da ortaklığımızı geliştireceğiz." şeklinde konuştu.

Birlikte gerçekleştirdikleri TAV İnşaat'ın çalışmalarından son derece memnun olduklarını dile getiren Beurrier, şöyle devam etti:

"TAV İnşaat gerçekten harika bir şirket ve TAV İnşaat ile öncelikli partnerimiz olarak çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye açısından baktığımızda hükümetin bize sağladığı bir güven var, bunun sinyallerini alıyoruz. ADP'yi uluslararası stratejik yatırımcı olarak görüyorlar ve bizim yaptığımız yatırımlar mevzuatla korunacak. Atatürk Havalimanı'ndaki anlaşmamız kısa süre sonra bitecek. Hükümet görevlileri bize güven duyuyor. Akfen'e teşekkür etmek istiyorum. TAV Grubu'nun gelişmesini sağladılar. Tepe ile çalışmaktan memnunuz."





- "Tepe'den pay almayacağız"





Bir gazetecinin, ADP'nin Tepe hisselerinden pay alıp almayacağına yönelik sorusu üzerine Beurrier, "Tepe'den pay almayacağız, mevcut durumumuzdan son derece memnunuz. Mümkün mertebe bu şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

Katar ve Suudi Arabistan arasındaki siyasi sıkıntıların yatırımların geleceğini etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soru üzerine de Beurrier, "Bizim bir doğal etki alanımız var. Meşru olarak TAV, Orta Doğu ve Afrika'da çalışıyor. Gelecekte Orta Doğu ve Afrika'ya yatırım yapmak istiyoruz. Orta Avrupa ve Orta Asya da bizim öncelikli olarak çalışacağımız bölgeler. Biz son derece pragmatik şekilde ilerliyoruz. Bazı durumlarda şirketin Fransızca konuşan ülkelere yatırım yapması söz konusu oluyor. Bazı durumlarda da TAV'ın yönlendiği ülkeler oluyor. Birlikte değer yaratmaya ve hükümetlerle irtibatta olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Verilen bilgiye göre, ADP, TAV İnşaat'taki yüzde 49 hissesini Sera ve Tepe İnşaat'a 9 milyon avro karşılığında devredecek.











