TAV karbon salımlarını sıfırlayacak

TAV Havalimanları’nın işlettiği İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa, havalimanı işletmecilerinin çatı örgütü olan Avrupa Havalimanları Konseyi’nin (ACI Europe) karbon salımını sıfırlamayı öngören taahhüdü imzaladı. 29. ACI Europe Olağan Kongresi sırasında açıklanan ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı vermeyi amaçlayan karara, 24 ülkede 194 havalimanı işleten 40 havalimanı işletmecisi imza attı.







TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener: “TAV olarak sürdürülebilirliği tüm operasyonlarımızın odağına alıyoruz. Paydaşlarımız için en yüksek faydayı yaratırken faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmek üzere çalışıyoruz. Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanları ACI tarafından oluşturulan Havalimanı Karbon Sertifikasyonu ACA Programı’nda son seviye olan ‘Level 3+ Neutrality’ gereklerini yerine getiriyor. Tüm dünyada bu aşamaya gelen 43 havalimanı arasında yer alıyorlar. TAV tarafından işletilen Tunus, Enfidha Havalimanı da Afrika kıtasından programa katılan ilk havalimanı oldu. ACI Europe tarafından verilen ilk Eko-İnovasyon ödülünün sahibi olan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın yeni iç hatlar terminali Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik LEED sertifikasına sahip. İklim değişikliğiyle mücadelenin gelecek nesillere borcumuz olduğuna inanıyoruz. Bu alanda küresel ölçekteki standartları benimseyerek sektörün öncü markaları arasında yer almak üzere çalışıyoruz” dedi.







ACI Europe Başkanı ve Münih Havalimanı CEO’su Dr. Michael Kerkloh: “Avrupa’daki havalimanları karbon salımlarını her yıl azaltarak son 10 yıldır iklim değişikliğiyle mücadele konusunda öncülük gösteriyor. Bu alandaki sektörel standartları oluşturan Havalimanı Karbon Akreditasyonu programı çerçevesinde 43 havalimanı karbon salımlarını nötralize etmiş durumda. Bugün imza attığımız taahhütle bir adım ileri gidiyoruz. NetZero2050 kararıyla havalimanı işletmeciliği sektörü Paris Anlaşması’yla ve Avrupa Birliği’nin iklim hedefleriyle uyumlu hale getiriyor” dedi.







Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Yöneticisi Patricia Espinosa: “Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli IPCC’nin ekim ayında yayınladığı rapora göre yüzyılın ortasına kadar sıfır karbon salımı hedefine ulaşmamız gerekiyor. Bu hedefe ulaşmak için toplumun tamamının ve tüm sektörlerin çabasına ihtiyacımız var. Havalimanı işletmeciliği sektörünün gönüllü olarak bu konuda adım atması bizi cesaretlendiriyor” dedi.