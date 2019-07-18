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TAV Teknoloji, Ar-Ge merkezi oldu

TAV Havalimanları iştiraki TAV Teknoloji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerini desteklemek üzere yürüttüğü programa girmeye hak kazandı

TAV Teknoloji, Ar-Ge merkezi oldu
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TAV Teknoloji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü program kapsamında Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları iştiraki TAV Teknoloji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerini desteklemek üzere yürüttüğü programa girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Teknoloji Genel Müdürü Kerem Öztürk, şunları kaydetti:

“Kurulduğumuz günden bu yana yolcu ihtiyaçları ve beklentilerini göz önüne alarak güvenli, hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi yaratacak bilişim çözümleri üretiyoruz. Tamamen kendi kaynaklarımızla hayata geçirdiğimiz bilişim çözümlerini daha da geliştirmek üzere araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem veriyoruz. Bu kapsamda, bin 500 metrekarelik alana kurulu, içerisinde iki laboratuvar, bir inovasyon merkezi, çeşitli büyüklüklerde ofis, toplantı odaları, seminer ve dinlenme salonları bulunduran yüksek teknolojiye sahip yeni ofisimize geçtik.

Bakanlığın da desteğiyle önümüzdeki dönemde küresel pazarda rekabet edecek yeni ürünler ve çözümler çıkarmayı hedefliyoruz. Bunlar arasında hava limanlarını sorunsuz ve belgesiz biyometrik seyahatlere hazır hale getiren self servis kiosklar, self servis bagaj teslimi sistemleri, seyahat belgeleri onay sistemi, self servis uçuş biniş kapıları gibi çözümler bulunuyor. Bu kapsamda hızlı, konforlu seyahat ve akıllı havalimanı konseptleriyle ilgili danışmanlık ve uygulama hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.”

5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen program çerçevesinde yaklaşık bin 200 Ar-Ge merkezi ve bu alanda çalışan yaklaşık 60 bin kişiye destek veriliyor.
Bakanlık verilerine göre, tamamlanan ve devam eden 34 bin 227 Ar-Ge projesi bulunuyor.

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TAV Teknoloji
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