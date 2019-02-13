TAV’dan 2018’de 255 milyon avro kâr

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları 2018 yılında net kârını yüzde 46 artırarak 255 milyon avroya yükseltti.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya'yı portföyüne ekleyerek 152 milyon yolcuya hizmet veren TAV, 1 milyar 181 milyon avro ciro, 255 milyon avro net kârı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV Havalimanları olarak büyüme stratejilerini oluşturan her üç alanda da başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Kârlı inorganik büyüme fırsatlarına odaklanma stratejimiz doğrultusunda Mayıs 2018’de Antalya Havalimanı’nı işleten şirketin yüzde 50 hissesini 360 milyon avro karşılığında satın aldık. Böylece portföyümüze 15. havalimanımızı ekledik." ifadelerini kullandı.

Şener, 2018 yılının organik büyüme açısından da kuvvetli geçtiğini ve hem operasyonel hem de finansal olarak TAV Havalimanları’nın en iyi yılı olduğunu aktardı. 2018 yılında toplam hizmet verdikleri yolcu sayısının yüzde 31 artarak 152 milyona ulaştığını ifade eden Şener, Antalya’dan gelen katkı çıkarıldığında toplam organik yolcu büyümelerinin 2018 yılında yüzde 8 olduğunu kaydetti.



Şener, üçüncü büyüme alanları olan hizmet şirketlerinin artık kombine cirolarının yüzde 37’sini oluşturur hale geldiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TAV İşletme Hizmetleri Premium Traveler ve HelloSky gibi markaların sahibi, İspanya merkezli GIS şirketinin çoğunluk hissesini alarak İspanya havalimanlarına giriş yaptı ve Güney Amerika ile Avrupa’da büyüme stratejisine ivme kazandırdı. ATÜ, Havaş, BTA ve TAV Teknoloji ile birlikte TAV’ın ayak izi Danimarka’dan Endonezya’ya 21 ülkede 76 havalimanına ulaştı. Türkiye’de turizm sektörü çok başarılı bir yıl geçirdi. 2018 yılında ülkemizi ziyaret eden Avrupalı ziyaretçi sayısı yüzde 33, Rus turist sayısı yüzde 26 ve dünyanın geri kalanından gelen turist sayısı ise yüzde 8 arttı. Böylece Türkiye’ye gelen turist sayısı tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. 2019 yılının turizm açısından daha da kuvvetli geçmesini bekliyoruz."





- "Yatırım harcamalarımızın toplamı 92 milyon avro oldu"





TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Şener, İstanbul Atatürk Havalimanı işletme sözleşmelerinin Ocak 2021’de bittiğini belirterek, "Atatürk Havalimanı’nın ticari uçuşlara daha erken kapanmasından doğacak kaybımız DHMİ tarafından tazmin edilecek. Tazminat miktarının hesaplanması danışmanlığımızı yapan KPMG ile DHMİ’nin danışmanlığını yapan PwC arasında netleştirilmekte olan teknik görüşmelerin sonucunda mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

Şener, yeni havalimanını işleten şirketle TAV İnsan Kaynakları arasında çalışanların pürüzsüz bir geçiş süreci yaşayabilmesi için en yüksek seviyede koordinasyon halinde olduklarını aktararak, Atatürk Havalimanı'ndaki ofis binalarını boşaltmaları gerektiği için Vadistanbul’da kendilerine yeni bir genel müdürlük binası satın aldıklarını vurguladı.



2018 yılında faaliyetlerinden aldıkları güçlü sonuçları aynı şekilde finansal sonuçlarına da yansıttıklarını vurgulayan Şener, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2018 yılında ciromuz yüzde 4 artarak 1 milyar 181 milyon avroya ulaştı. FAVÖK yüzde 13 artarak 573 milyon avroya ulaştı. Net kârımız yüzde 46 artarak 255 milyon avroya ulaştı. 2018 yılı yatırım harcamalarımızın toplamı 92 milyon avro oldu. Ciro ve hizmet verilen yolcu sayısında temmuz ayında açıkladığımız hedeflerimizi tutturduk. Antalya Havalimanı’nın muhasebe yöntemi değişikliği nedeni ile FAVÖK’te hedefimizin yüzde 1 altında kaldık. 2017 yılında Bodrum için ayrılan değer düşüklüğü karşılığının 2018 yılında kısmen ters çevirmesi nedeniyle net kâr ise hedeflerimizin üstünde geldi. Yatırım harcamalarımızın bir bölümünü 2019’a kaydırmamız nedeni ile bu kalemde açıkladığımız hedefin altında kaldık."





- "2018 yılı net kârından 758 milyon TL temettü dağıtılması sunulacak"





Sani Şener, İstanbul Atatürk Havalimanı’nın özel durumu nedeniyle 2019 hedeflerini Atatürk Havalimanı’ndan gelecek yolcu ve finansal katkı hariç açıkladıklarını belirterek, "İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 2019 yılında hizmet verilen yolcular hariç tutulduğunda, 2019’da yolcu sayısı 90 ile 94 milyon yolcu arasında bekliyoruz. Gene, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan 2019 yılında elde edilecek FAVÖK ve tazminat görüşmelerinden çıkacak mali sonuçlar hariç bakıldığında FAVÖK’te yüzde 38-42 arasında düşüş bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mart 2018'de büyüme ve temettüyü dengeleyen temettü politikaları gereğince net kârlarının yüzde 50’sini dağıtarak hissedarlarına 406 milyon TL nakit temettü ödediklerini aktaran Şener, şunları kaydetti:

"2019 yılı için Yönetim Kurulumuz, gene yüzde 50 oranına denk gelecek şekilde, 2018 yılı net kârından 758 milyon TL temettü dağıtılmasını Genel Kurulumuzun onayına sunacak. 19 yıl gibi kısa bir zamanda Türkiye’den küresel bir marka çıkarmayı başardık. Bu başarıyı, emekleri ve güvenleriyle havalimanı işletmeciliği alanında bir dünya markası haline gelmemizi sağlayan çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza borçluyuz. Tüm çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza TAV Havalimanları’nı bugünlere getirmekteki katkıları için tüm kalbimle teşekkür ediyorum."





