Tayfun'un okuması için engelleri aştılar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bebekliğinde geçirdiği hastalık sonucu felç olan 16 yaşındaki Tayfun Taşıyıcı, mahalle muhtarının girişimi ve evine gelen öğretmen sayesinde okuma yazma öğrendi.

Gündoğan Mahallesi'nde babaannesi Fatma Taşıyıcı ile yaşayan Tayfun, 2 yaşında geçirdiği havale sonucu yürüme yetisini kaybetti. Yüzde 95 engelli olan Taşıyıcı, hastalığı nedeniyle ellerini de güçlükle kullanabiliyor.

Ailevi nedenler ve hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Taşıyıcı, mahalle muhtarı Hanife Kırkuşu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün desteğiyle bu arzusuna 9 yıl sonra kavuştu. Halk Eğitim Merkezince görevlendirilen öğretmen İsmail Çiftçi, haftanın 3 günü Taşıyıcı'nın evine giderek ona okuma yazma öğretiyor.

Rahatsızlığı nedeniyle güç de olsa yazı yazmaya başlayan Taşıyıcı, öğretmenini emekleyerek kapıda karşılıyor. Çiftçi'nin geliş saatinde bir hayli heyecanlanan Taşıyıcı, yaklaşık 2 aylık eğitimde az da olsa okumayı başardı.

"Akülü arabam olsa dışarı çıkabilirim"

Taşıyıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okumayı çok sevdiğini söyledi. Kendisine destek olanlara teşekkür eden Taşıyıcı, "Öğretmen olmak istiyorum. İnşallah bunu başarırım. Hastalığım ve aile sorunlar nedeniyle şimdiye kadar okula gidemedim ama şimdi okuma yazma öğreniyorum, çok mutluyum. Akülü arabam olsa dışarı çıkabilirim. Gezmek ve parklara gitmek istiyorum." dedi.