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Tayin ve terfi olan 46 polisin görev yerleri belli oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli bazı amir ve müdürlerin de aralarında bulunduğu 46 polis memurunun görev yerleri belli oldu.

Tayin ve terfi olan 46 polisin görev yerleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bin 493 personelin tayin ve terfilerinin açıklanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli bazı amir ve müdürlerin de aralarında bulunduğu 46 polis memurunun görev yerleri belli oldu.

Alınan bilgiye göre, atamaların belirlenmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 7'si ikinci sınıf, 19'u 3'üncü sınıf, 8'i 4'üncü sınıf, 12'si emniyet amiri olmak üzere 46 rütbeli polisin yeni görev yeri belirlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercüment Özinan, Erzincan Polis Meslek Yüksek Okuluna, Başakşehir ve Avcılar'dan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytekin Uyar, Kocaeli'ye, Küçükçekmece'den sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Ekiz, Malatya'ya, Şile ve Sultanbeyli’den sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Kaptan, İstanbul Adile Mermerci Polis Okuluna, Dış İlişkiler Şube Müdürü Gonca Lüleci, Şükrü Balcı Polis Okuluna, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Salih Şahbey, Gümüşhane'ye, Eyüp İlçe Emniyet Müdürü İsmail Dinçer Öğüt, İstanbul Adile Mermerci Polis Okuluna gönderildi.

İstanbul'a gönderilen müdür ve amir sayısı ise 29 olarak açıklandı.

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