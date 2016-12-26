Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu

Tayland telekom şirketinden tartışmalı birleşme kararı

- Devlet şirketi CAT Telecom'un internet hizmetlerini birleştirme kararı, kamuoyunda cunta yönetiminin internet üzerinde kontrol kurmaya çalıştığı tartışmalarını alevlendirdi

Tayland telekom şirketinden tartışmalı birleşme kararı

ANKARA (AA) - Tayland'da kamuya ait telekom şirketi CAT Telekom, ülke kamuoyunda büyük tartışma yaratan internette tek ağ kapısına geçişin yolunu açacak düzenlemeyi onayladı.

Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, yönetim kurulu, şirketin internet veri merkezi ile su altı kablo operasyonunu birleştirme kararı aldı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Albay Sanpachai Huvanandana, iki ayrı şirketin birleştirilmesiyle oluşturulan National Gateway Data Centre adlı şirketin 2017 ortasında faaliyete başlayacağını açıkladı.

Huvanandana, "Şirketlerin birleşmesi, telekom ve internet altyapısı alanında verdiğimiz hizmetlerin daha etkin hale gelmesini sağlayacak. Uluslararası teknoloji şirketlerinin ve özel teşebbüslerin bulut bilişim ve internet hizmetleri alanında yapacakları yatırımların önünü açacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan karar, açıkça belirtilmese de son dönemde Tayland kamuoyunda askeri cunta yönetiminin siyasi kontrol sağlamak amacıyla ülkenin tüm internet veri akışını tek merkezden yönlendirme projesinin uzantısı olarak yorumlandı.

Tayland iktidardaki cunta yönetiminin ilk kez 2016 başında gündeme getirdiği "tek internet ağ kapısı" projesi, yurt dışı kaynaklı tüm internet trafiğinin cuntanın kontrolündeki tek bir ağ kapısından geçmesini öngörüyor. Uygulamanın ifade özgürlüğüne büyük darbe vuracağını savunan muhalifler bu konuda atılan adımları çeşitli yollarla protesto ediyor.

Cunta yönetimi tarafından atanan yasama meclisinin internet güvenliği yasasında yaptığı değişikliklerin ardından aktivist gruplar hükümete ait internet sitelerine saldırılar düzenlemişti. Aralarında Savunma Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Ajansı, Ekonomi Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyinin bulunduğu en az altı devlet kurumunun sitesi bilgisayar korsanları tarafından çökertilmişti.

Kararın hayata geçebilmesi için devlet yatırımlarından sorumlu Kamu Teşebbüsleri Üst Kurulu tarafından onaylanması gerekiyor.



İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
CAT TelecomCunta HükümetiInternet Ağ KapısıNational Gateway Data CentreTayland
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.