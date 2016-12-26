Tayland telekom şirketinden tartışmalı birleşme kararı

ANKARA (AA) - Tayland'da kamuya ait telekom şirketi CAT Telekom, ülke kamuoyunda büyük tartışma yaratan internette tek ağ kapısına geçişin yolunu açacak düzenlemeyi onayladı.

Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, yönetim kurulu, şirketin internet veri merkezi ile su altı kablo operasyonunu birleştirme kararı aldı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Albay Sanpachai Huvanandana, iki ayrı şirketin birleştirilmesiyle oluşturulan National Gateway Data Centre adlı şirketin 2017 ortasında faaliyete başlayacağını açıkladı.

Huvanandana, "Şirketlerin birleşmesi, telekom ve internet altyapısı alanında verdiğimiz hizmetlerin daha etkin hale gelmesini sağlayacak. Uluslararası teknoloji şirketlerinin ve özel teşebbüslerin bulut bilişim ve internet hizmetleri alanında yapacakları yatırımların önünü açacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan karar, açıkça belirtilmese de son dönemde Tayland kamuoyunda askeri cunta yönetiminin siyasi kontrol sağlamak amacıyla ülkenin tüm internet veri akışını tek merkezden yönlendirme projesinin uzantısı olarak yorumlandı.

Tayland iktidardaki cunta yönetiminin ilk kez 2016 başında gündeme getirdiği "tek internet ağ kapısı" projesi, yurt dışı kaynaklı tüm internet trafiğinin cuntanın kontrolündeki tek bir ağ kapısından geçmesini öngörüyor. Uygulamanın ifade özgürlüğüne büyük darbe vuracağını savunan muhalifler bu konuda atılan adımları çeşitli yollarla protesto ediyor.

Cunta yönetimi tarafından atanan yasama meclisinin internet güvenliği yasasında yaptığı değişikliklerin ardından aktivist gruplar hükümete ait internet sitelerine saldırılar düzenlemişti. Aralarında Savunma Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Ajansı, Ekonomi Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyinin bulunduğu en az altı devlet kurumunun sitesi bilgisayar korsanları tarafından çökertilmişti.

Kararın hayata geçebilmesi için devlet yatırımlarından sorumlu Kamu Teşebbüsleri Üst Kurulu tarafından onaylanması gerekiyor.







