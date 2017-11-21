Tayland'da 20 Uygur tutuldukları merkezden kaçtı

ANKARA (AA) - Tayland'ın güneyindeki Songkhla kentinde bir merkezde 2014 yılından beri tutulan 20 Uygur'un kaçtığı bildirildi.

Khaosod gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Sadao bölgesindeki merkezde tutulan 25 Uygur kaçma girişiminde bulundu. Kaçaklardan 5'ini yakalayan polis, 20 kişiyi arıyor.

Polis yetkilisi Seksan Kaewsawang, firari Uygurların banyo duvarında delikler açtığını ve Malezya sınırındaki merkezin dikenli duvarına tırmanmak için battaniyeleri kullandığını belirtti.

Yetkililer, Malezya'ya yöneldikleri tahmin edilen kaçakların bulunması için Malay yetkililerle işbirliği içinde olduklarını aktardı.

Göçmen bürosu yetkilisi Natthapakin Kwanchaipruk, kaçan Uygurların 2014'te Songkhla kentinde tutuklanan, resmi kimlikleri bulunmadığı için aidiyetleri tespit edilemeyen Uygurlar olduğunu söyledi.

Son yıllarda Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan çok sayıda Müslüman Uygur, Çin'in kendilerine baskı uyguladığını iddia ederek bölgeden kaçmaya çalışıyor. Bunların çoğu Tayland üzerinden Malezya'ya yöneliyor.

Taylandlı yetkililer, Mart 2014'te ülkenin güneyindeki Songkhla kentinde bir kampta 220 kadar Uygur'u tutuklamıştı. Tayland, bu Uygurların 100'den fazlasını Temmuz 2015'te Çin'e iade etmişti. Bu eylem uluslararası kamuoyu tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.