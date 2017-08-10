Tayland'da 91 yaşındaki kadın üniversiteden mezun oldu

BANGKOK (AA) - Tayland'da 91 yaşındaki kadın üniversite diploması aldı.

Yerel medyadaki haberlere göre, 91 yaşındaki Kimlan Jinakul, 10 yıllık üniversite eğitiminin ardından Sukhothai Thammathirat Açık Üniversite Çevre Bilimi bölümünden mezun oldu.

Eğitimin yaşı olmadığını ifade eden Kimlan, yıllar önce üniversiteye ara vermek zorunda kaldığını ama sonradan devam etme imkanına sahip olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kimlan'a üniversite diploması Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn tarafından verildi.

Tayland'da devlet üniversitelerinden mezun olanlara diplomaları kraliyet ailesi üyeleri tarafından veriliyor.



