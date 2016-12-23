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Tayland'da cuntadan Müslüman direnişe yönelik yeni plan

BANGKOK (AA) - Tayland'da cunta yönetimi, ülkenin güneyinde Müslümanların çoğunlukta olduğu üç bölgede yıllardır süren direniş hareketine çözüm getirmesi beklenen yeni bir plan yapıldığını açıkladı. Cunta yönetiminin dağıttığı...

Tayland'da cuntadan Müslüman direnişe yönelik yeni plan

BANGKOK (AA) - Tayland'da cunta yönetimi, ülkenin güneyinde Müslümanların çoğunlukta olduğu üç bölgede yıllardır süren direniş hareketine çözüm getirmesi beklenen yeni bir plan yapıldığını açıkladı.

Cunta yönetiminin dağıttığı bildiriyle kamuya duyurulan plan, Müslüman nüfusun yaşadığı Yala, Narathiwat ve Pattani'de güvenlik önlemlerinin artırılmasını, radikallikle mücadele için kırsal kesimde ekonomik ve sosyal yatırımları öngörüyor.

Direnişin etkili olduğu bu bölgelerde "model köylerin" kurulmasını içeren plana göre, bu köyler askeri yönetim tarafından stratejik ve coğrafi önemlerine göre seçilecek. Hükümet, "model köylere" yöre halkına iş olanakları sağlanması ve bölgede güvenliğin arttırılması için maddi destek verecek.

Tayland Başbakan Yardımcısı Udomdej Sitabutr'un planı salı günü kabineye sunması bekleniyor.

Benzer planlar, Vietnam Savaşı sırasında ABD'nin desteklediği hükümete karşı savaşan komünistlerin köylüler üzerindeki etkilerini engellemek amacıyla yapılmıştı.

Geçen yüzyılın başında Tayland'a bağlanmadan önce bağımsız bir sultanlık olarak yaşayan Müslümanlar, Bangkok hükümetini ayrımcılıkla suçluyor.

Ülkedeki direniş, Bangkok yönetiminin 1960'larda bölgedeki İslami okullarda eğitimi kontrol altına almaya çalışması üzerine iç savaşa dönüşmüştü. Tayland'ın güneyinde Pattani, Yala, Narathiwat bölgeleriyle Songkhla'nın Malayca konuşulan beş yöresinde ilk kez 1980'lerin sonunda ortaya çıkan direniş hareketi 2004 yılında yeniden alevlenmişti. Bu bölgelerde yaşanan şiddet olaylarında 2004 yılından bu yana 6 bin 500 kişi hayatını kaybetti, 11 bin kişi yaralandı.

Malezya'nın girişimleriyle eski Başbakan Yingluck Şinavatra döneminde başlatılan barış görüşmeleri, 2014 yılındaki darbenin ardından kesintiye uğramasına rağmen geçen yıl bölgede şiddet olayları azalmıştı.



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DirenişMüslümanTayland
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