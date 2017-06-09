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Tayland'da "krala ihanet" suçundan 35 yıl hapis

BANGKOK (AA) - Tayland'da bir kişiye "krala ihanet" suçundan 35 yıl hapis cezası verildi.Bangkok askeri mahkemesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, krallığa leke düşüren kişi hakkında 35 yıl hapis cezası verdi.Bir yardım...

Tayland'da

BANGKOK (AA) - Tayland'da bir kişiye "krala ihanet" suçundan 35 yıl hapis cezası verildi.

Bangkok askeri mahkemesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, krallığa leke düşüren kişi hakkında 35 yıl hapis cezası verdi.

Bir yardım grubu, mahkemenin Wichai adlı satıcı hakkında krala ihanetle bağlantılı yedi suçlamadan 70 yıl hapis cezası kararı verdiğini, satıcının suçunu kabul etmesi üzerine cezanın yarı yarıya düştüğünü açıkladı.

Cezanın, şimdiye kadar "krala ihanet" suçundan verilen en yüksek ceza olabileceği ifade ediliyor.

Tayland, kraliyet ailesine yönelik her tür eleştiriyi yasaklayan "krala ihanet" yasası nedeniyle ifade özgürlüğü savunucuları tarafından eleştiriliyor.

Ülkenin "kraliyet ailesine hakaret" yasası, dünyada kraliyet ailelerini korumak için uygulanan en sert yasalardan biri kabul ediliyor.

Yasaya göre, kraliyet ailesi mensubu herhangi birine hakarette bulunan, onları karalayan ya da tehdit edenler üç ila 15 yıl hapisle cezalandırılıyor.

Yasa uyarınca ülkede 100'den fazla kişi, krala ihanet suçlamasıyla tutuklandı veya haklarında tutuklama kararı çıkarıldı.

Yargılanıp hapse mahkum edilenler arasında önceki Kral Bhumibol Adulyadej'in 17 yaşındaki köpeğiyle alay eden bir kişi de bulunuyor.



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Anahtar Kelimeler:
HapisKrala IhanetTayland
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